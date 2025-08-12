Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en Valencia

El accidente se ha producido esta tarde en el cruce entre las calles San Agustín y San Vicente, por causas que todavía se investigan

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes atropellada por una ambulancia en el centro de València, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido esta tarde en el cruce entre las calles San Agustín y San Vicente, por causas que todavía se investigan.

El CICU ha movilizado al lugar dos ambulancias Samu y ha practicado a la menor las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero finalmente no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

La niña invadió la calzada tras unos contenedores

Varios medios de comunicación publican que al parecer, según el relato de los testigos del suceso, la niña ha invadido la calzada tras unos contenedores mientras el semáforo estaba en rojo, sin que el conductor de la ambulancia la viera hasta que estaba prácticamente a su altura, por lo que no ha podido evitar el atropello.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Valencia, Policía Nacional y Policía Autonómica, que han regulado el tráfico. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado varias unidades del SAMU para asistir a la menor por las heridas de gravedad.

Según informa 'Levante-EMV', la menor tuvo que ser reanimada durante un largo tiempo, siendo finalmente evacuada de urgencia al Hospital La Fe de Valencia. Tal y como señala el citado diario, a escasos metros del punto del incidente, una mujer de 70 años fallecía tras ser atropellada por un camión frigorífico hace un año, donde también falleció.

El cruce es una de las puertas de entrada al centro histórico, en concreto a las calles San Vicente y la avenida del Oeste. El Ayuntamiento de València ha licitado ya el proyecto para reurbanizar el eje Plaza de España - Plaza San Agustín - Avenida del Oeste, con el objeto de aumentar las zonas peatonales y reducir tráfico, añade el periódico valenciano.