19 AGO 2025 - 08:47h.

El incendio se ha declarado en un segundo piso de un edificio residencial ubicado en la calle Lago San Martín de Madrid

MadridCinco personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en un piso en el distrito de Vallecas, Madrid. Los bomberos han logrado sofocarlo, evitando así que se propagara a otras viviendas. De momento, se desconoce qué pudo originar el fuego.

El incendio se ha declarado en la madrugada de este martes en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid en su cuenta de X (antes Twitter) donde ha precisado que los cinco afectados por las llamas han requerido los servicios de Samur-Protección Civil.

Los Bomberos logran extinguir el fuego

Además, efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han personado en la vivienda, ubicada en la segunda planta de un edificio residencial, y han conseguido extinguir un incendio que tenía abundante combustible y carga de fuego, evitando así que se haya propagado a otras viviendas.

El operativo ha contado además con la asistencia de Policía municipal de Madrid.