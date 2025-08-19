El incendio de Larouco, el mayor de la historia de Galicia

El presidente del Gobierno visita este martes los puestos de mando de Zamora y Cáceres

Francisco Castañares, exdirector de medioambiente de Extremadura: "Los incendios han multiplicado su capacidad de propagación por tres por las tormentas"

Compartir







El fuego continúa arrasando todo lo que encuentra a su paso. España vive la peor temporada de incendios en 30 años. El fuego ha arrasado casi 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol calcinados.

Mientras algunos vecinos vuelven a sus casas, o a lo que queda de ellas, solo escombros y ceniza, otros siguen luchando sin descanso contra el fuego. En Jarilla, Cáceres, está uno de los incendios que más preocupa en España y el único que queda activo en Extremadura, el fuego ha quemado 15.000 hectáreas y se ha extendido a Castilla y León.

En Castilla y León hay una treintena de incendios, una decena con nivel 2, nueve en la provincia de León, la más afectada. En Zamora la situación también es complicada, en la comarca de Sanabria, el fuego ha obligado a evacuar a miles de personas del entorno del Lago y a confinar a otras tantas.

En Galicia, el incendio del municipio ourensano de Larouco, que cruzó hasta la provincia de Lugo, ha superado la superficie quemada en Chandrexa de Queixa y convirtiéndose, con 18.000 hectáreas arrasadas, en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.

Según la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las más de 70.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.

Y mientras siguen las críticas por falta de medios, de la oposición y de los vecinos, y se esperan más medios de lucha contra el fuego, también internacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).