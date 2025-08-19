El incendio de Larouco, el mayor de la historia de Galicia

Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol
El presidente del Gobierno visita este martes los puestos de mando de Zamora y Cáceres
Francisco Castañares, exdirector de medioambiente de Extremadura: "Los incendios han multiplicado su capacidad de propagación por tres por las tormentas"
El fuego continúa arrasando todo lo que encuentra a su paso. España vive la peor temporada de incendios en 30 años. El fuego ha arrasado casi 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol calcinados.
Mientras algunos vecinos vuelven a sus casas, o a lo que queda de ellas, solo escombros y ceniza, otros siguen luchando sin descanso contra el fuego. En Jarilla, Cáceres, está uno de los incendios que más preocupa en España y el único que queda activo en Extremadura, el fuego ha quemado 15.000 hectáreas y se ha extendido a Castilla y León.
En Castilla y León hay una treintena de incendios, una decena con nivel 2, nueve en la provincia de León, la más afectada. En Zamora la situación también es complicada, en la comarca de Sanabria, el fuego ha obligado a evacuar a miles de personas del entorno del Lago y a confinar a otras tantas.
En Galicia, el incendio del municipio ourensano de Larouco, que cruzó hasta la provincia de Lugo, ha superado la superficie quemada en Chandrexa de Queixa y convirtiéndose, con 18.000 hectáreas arrasadas, en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.
Según la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las más de 70.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.
Y mientras siguen las críticas por falta de medios, de la oposición y de los vecinos, y se esperan más medios de lucha contra el fuego, también internacionales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
El incendio de Larouco, el mayor de la historia de Galicia
El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, ha batido un trágico récord, superando la superficie quemada en Chandrexa de Queixa y convirtiéndose, con 18.000 hectáreas arrasadas por el momento, en el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.
Según los datos de la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las más de 70.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.
Con esos datos provisionales, esta crisis incendiaria se ha convertido ya en la segunda ola de incendios más letal en la comunidad gallega, solo por detrás de los incendios que arrasaron más de 95.000 hectáreas en el año 2006. La superficie afectada por los incendios en 2017, otro año trágico para los montes gallegos, fue de más de 60.000 hectáreas.
En Galicia siguen activos nueve incendios forestales en la provincia de Ourense, mientras que otros dos están 'estabilizados' y otro más, el de Verín-Mourazos, se ha dado por extinguido.
Se espera la llegada de la lluvia para atajar los fuegos
Este martes predominarán los cielos poco nubosos, aunque estarán cubiertos acompañados de lluvias débiles en el norte de Galicia y Cantábrico y de chubascos con tormentas en zonas montañosas del nordeste, mientras que los termómetros experimentarán una bajada en las máximas y mínimas de todo el territorio.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones del este, que también podrán afectar a Baleares, se esperan localmente fuertes en Pirineos, sistema Ibérico oriental y zonas intermedias.
Estas lluvias de verano se esperan que ayuden a los efectivos y vecinos en las labores de extinción de los incendios.
El incendio de Jarilla supera las 15.000 hectáreas quemadas
El incendio originado en Jarilla hace una semana ha superado este lunes las 15.000 hectáreas arrasadas y 155 kilómetros de perímetro a su paso por las comarcas del Ambroz y del Valle del Jerte, donde los cerezos de la zona de Gargantilla ha frenado el avance de las llamas.
Tan solo se han visto afectados el 5% de los cerezos de la zona, ha confirmado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones tras la última reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Granja.
El presidente visita los incendios de Jarilla y Zamora
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitan este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora).
Durante su paso por Extremadura, que se llevará a cabo a lo largo de la mañana, Sánchez y Marlaska, estarán acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Acudirán a una visita el Puesto de Mando Avanzado.
Por la tarde, a las 15.30 horas, Sánchez y Marlaska se desplazarán a Molezuelas de la Carballeda, donde serán acompañados por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en su visita a la zona.
El fuego quema medio millón de campos de fútbol
