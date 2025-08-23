Europa Press 23 AGO 2025 - 11:50h.

Uno de los ocupantes de una furgoneta ha fallecido al salirse de la vía en un accidente que deja otros 5 han resultado heridos menos graves y 3 leves.

Muere un policía local de Monforte, Lugo, en una persecución con un conductor que se dio a la fuga en un control

Uno de los ocupantes de una furgoneta ha muerto este sábado al salirse de la vía en la AP-7 en Vila-seca (Tarragona), otros 5 han resultado heridos menos graves y 3 leves.

Con él hay 93 muertos en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 5.09 y han activado 8 patrullas, además de 4 dotaciones de Bombers de la Generalitat y varias unidades terrestres del SEM.

En Lugo, fallece un policía local durante una persecución

Un agente de la Policía Local del municipio gallego de Monforte ha muerto en la madrugada de este sábado en una persecución con un conductor en aparente estado de embriaguez, según informa el periódico local 'El Progreso'.

En dicha persecución, el otro agente que acompañaba al policía que ha fallecido también ha resultado herido.