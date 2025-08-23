Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Accidente de tráfico

Muere uno de los ocupantes de una furgoneta y ocho resultan heridos en un accidente la AP-7 en Vila-seca, TarragonaUn

Accidente Tarragona
Con este fallecido se elevan a 93 muertos en las carreteras catalanas este año.EUROPA PRESS / ARCHIVO
Uno de los ocupantes de una furgoneta ha muerto este sábado al salirse de la vía en la AP-7 en Vila-seca (Tarragona), otros 5 han resultado heridos menos graves y 3 leves.

Con él hay 93 muertos en las carreteras catalanas este año, según datos provisionales, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado. Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 5.09 y han activado 8 patrullas, además de 4 dotaciones de Bombers de la Generalitat y varias unidades terrestres del SEM.

