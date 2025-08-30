Sergio Delgado 30 AGO 2025 - 11:00h.

Estas ayudas están destinadas a la ejecución de obras que eliminen barreras arquitectónicas y favorezcan la autonomía personal

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para los madrileños que quieran mejorar la accesibilidad de sus viviendas destinadas a facilitar la vida de las personas con movilidad reducida y garantizar que puedan permanecer en sus hogares en mejores condiciones.

Estas ayudas directas están pensadas para impulsar obras que eliminen barreras arquitectónicas y favorezcan la autonomía personal.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022/2025 y cuenta con un presupuesto de 25,5 millones de euros.

Con estas partidas se pretende llegar a más de 6.000 beneficiarios en todo el territorio madrileño, permitiendo que cada familia pueda recibir hasta 12.500 euros en ayudas directas para acometer reformas relacionadas con la accesibilidad.

¿Qué actuaciones se podrán subvencionar?

Los proyectos que podrán recibir financiación abarcan desde la instalación de ascensores en edificios antiguos hasta la colocación de rampas y plataformas elevadoras. También se incluyen otras obras orientadas a garantizar un acceso seguro, cómodo y adaptado a las necesidades de personas mayores o con algún grado de discapacidad.

La finalidad de estas ayudas es clara: fomentar la permanencia de las personas en su vivienda habitual sin que las barreras arquitectónicas se conviertan en un impedimento. Este programa pone el foco en la accesibilidad como un derecho fundamental y no como un añadido secundario en las políticas de vivienda.

¿Cuál es la cuantía y el porcentaje de financiación?

La convocatoria establece que las subvenciones podrán cubrir hasta un 60% del coste total de la obra, dependiendo del tipo de inmueble sobre el que se realicen los trabajos. En cualquier caso, la ayuda no superará el límite máximo de 12.500 euros en ayudas directas por vivienda.

De este modo, una comunidad de vecinos que decida instalar un ascensor podrá reducir considerablemente la inversión inicial gracias a la aportación pública. Lo mismo ocurrirá con viviendas unifamiliares en las que se realicen obras para garantizar accesos adaptados.

¿Cómo y cuándo se podrán solicitar?

El procedimiento de solicitud se realiza exclusivamente de manera telemática, a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

Los interesados deben presentar la documentación habitual, que incluye memoria de la obra, presupuesto detallado y certificados de situación fiscal. La transparencia y el control administrativo son esenciales para asegurar que los fondos se destinan a proyectos con impacto real en la vida de los ciudadanos.

¿Qué resultados dejó en ediciones anteriores?

En las dos convocatorias previas, desarrolladas en 2022 y 2023, se destinaron más de 100 millones de euros a este programa de rehabilitación, beneficiando a 18.763 hogares madrileños. La evaluación de esas fases anteriores mostró un fuerte impacto positivo, ya que permitió que miles de familias disfrutaran de viviendas adaptadas a sus necesidades.

El hecho de que en la nueva edición se reserven 25,5 millones confirma la continuidad de una estrategia que busca integrar la accesibilidad como eje central de la política de vivienda.

¿Por qué son relevantes estas ayudas en 2025?

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida hacen que la accesibilidad en los hogares sea cada vez más importante. En la Comunidad de Madrid, más del 20% de los ciudadanos tiene más de 65 años, y muchos residen en edificios construidos antes de que la normativa obligara a contemplar accesos adaptados.

Las subvenciones de hasta 12.500 euros en ayudas directas suponen, por tanto, un instrumento clave para adecuar un parque de viviendas que, en muchos casos, presenta carencias estructurales. Además, las obras generan un efecto positivo en el sector de la construcción y la rehabilitación, contribuyendo a dinamizar la economía local.

El programa, además, refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con la inclusión y la igualdad de oportunidades. Al eliminar barreras arquitectónicas se facilita la integración plena en la vida cotidiana, algo que va más allá de la mejora física de los inmuebles y se adentra en el terreno de los derechos fundamentales.