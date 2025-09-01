Europa Press 01 SEP 2025 - 07:45h.

Hasta el aparcamiento se desplazan 16 operativos de Bomberos municipales de Madrid

Los equipos de emergencia piden a los vecinos de Avenida del Mediterráneo que cierren las ventanas

El incendio de un vehículo en el cuarto sótano de un aparcamiento en la avenida del Mediterráneo, en Madrid, ha obligado al desplazamiento de una quincena de dotaciones de Bomberos y a la imposición de cortes de tráfico, mientras los agentes han pedido a los vecinos que cierren sus ventanas ante el humo provocado por el fuego.

El servicio de Emergencias del ayuntamiento capitalino ha advertido de lo acontecido a través de la red social X, en una publicación en la que ha cifrado en 16 los operativos de Bomberos municipales desplazados al lugar de los hechos, así como del corte de tráfico entre las plazas de Conde de Casal y Mariano de Cavia.

"Hay mucho humo en la zona que sale por las rejillas de ventilación", ha alertado Emergencias Madrid en un mensaje en el que también subraya que "se pide por megafonía a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas".

Las autoridades han afirmado también que SAMUR-Protección Civil "permanecería en preventivo" ante la posible evolución de la situación.