Varios vecinos residentes del hotel okupado, conocido también como 'La Jungla', se enzarzaron en una pelea en el interior del complejo que se trasladó al exterior

Se les imputan delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas graves

MadridUn total de 14 personas, y entre ellas dos menores, han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional por su participación en una reyerta en un hotel okupa de la calle de Lola Flores del distrito madrileño de San Blas.

La pelea, al parecer, arrancó en el interior de uno de los bloques del complejo, –conocido como 'La Jungla–, trasladándose después al exterior.

La pelea, entre vecinos residentes del hotel okupado

Todo se produjo durante el fin de semana, el pasado sábado, después de que varios vecinos, residentes en el edificio okupado, se enzarzasen en una pelea que acabó siendo multitudinaria. La situación, de hecho, escaló hasta obligar a las autoridades a intervenir tras ser alertada de lo que estaba sucediendo en el lugar.

En total, 14 personas resultaron detenidas tras la actuación policial. Se les imputan delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas graves.