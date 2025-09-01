Europa Press 01 SEP 2025 - 11:54h.

Uno de los menores migrantes agredidos ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de Madrid

Detienen a un menor por agresión sexual a una chica de 14 años en Hortaleza, Madrid

Un grupo de encapuchados asaltaron anoche a varios menores migrantes en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza, provocando que uno de ellos tuviera que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22.00 horas cuando unos encapuchados "asaltaron y golpearon" a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro, tal y como ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"Los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio"

Durante una rueda de prensa para detallar el balance de criminalidad del primer semestre del año, Martín ha destacado que la Policía Nacional se encuentra al frente de las investigaciones, a la par que ha confirmado que uno de los menores tuvo que acudir al hospital, si bien ya ha salido del centro.

El delegado ha incidido en que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, y ha insistido en que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

Precisamente este mismo centro de acogida de menores ha cobrado protagonismo después de que el viernes pasado se registrara una violación de un menor residente del centro a una joven. El presunto autor ya ha sido detenido y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos.