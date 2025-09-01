La Policía detuvo al menor cuando llegó al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un testigo

Detienen a un menor por agresión sexual a una chica de 14 años en Hortaleza, Madrid

Un juzgado de Madrid ha acordado, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado del menor detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a una chica de 14 años cometida en un parque del distrito madrileño de Hortaleza, según han trasladado fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado, y el detenido, de origen marroquí, interno del centro de acogida de Hortaleza, fue arrestado a las dos de la mañana, trasladaron a fuentes policiales.

Detenido en el lugar de los hechos

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Al parecer la Policía detuvo al menor cuando llegó al lugar de los hechos tras recibir la llamada de un testigo.