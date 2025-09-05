Lugares y horarios programados para los cortes de luz del viernes en la Comunidad de Madrid

Iberdrola justifica los cortes de luz por el "mantenimiento y mejora" de la red eléctrica

MadridEste viernes 5 de septiembre finalizan los cortes de luz programados por Iberdrola que afectan a diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital.

La compañía eléctrica ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.

Cortes de luz en Madrid

Viernes 5 de septiembre

COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)

Cl Doctor José María Poveda: 25 PR

FUENLABRADA (00:15 a 01:30)

Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1

(02:00 a 04:00)

Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13

Cl Italia: 14

MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)