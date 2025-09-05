Logo de InformativosInformativos
Madrid
Luz

Cortes de luz hoy, 5 de septiembre, en Madrid: zonas afectadas y horarios

Cortes de luz masivos: la última hora del 'apagón' en directo
Red eléctricaEuropa Press

  • Lugares y horarios programados para los cortes de luz del viernes en la Comunidad de Madrid

  • Iberdrola justifica los cortes de luz por el "mantenimiento y mejora" de la red eléctrica

Compartir

MadridEste viernes 5 de septiembre finalizan los cortes de luz programados por Iberdrola que afectan a diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital.

La compañía eléctrica ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.

PUEDE INTERESARTE

Cortes de luz en Madrid

Viernes 5 de septiembre

COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)

  • Cl Doctor José María Poveda: 25 PR

FUENLABRADA (00:15 a 01:30)

  • Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1
PUEDE INTERESARTE

(02:00 a 04:00)

  • Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13
  • Cl Italia: 14

MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)

  • Cr Plantío: 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122
Temas