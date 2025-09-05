Lugares y horarios programados para los cortes de luz del viernes en la Comunidad de Madrid
Iberdrola justifica los cortes de luz por el "mantenimiento y mejora" de la red eléctrica
MadridEste viernes 5 de septiembre finalizan los cortes de luz programados por Iberdrola que afectan a diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y la capital.
La compañía eléctrica ha justificado que los cortes programados son debidos al “mantenimiento y mejora” de la red eléctrica, y pide “evitar hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves”.
Cortes de luz en Madrid
Viernes 5 de septiembre
COLLADO VILLALBA (08:00 a 09:00)
- Cl Doctor José María Poveda: 25 PR
FUENLABRADA (00:15 a 01:30)
- Av. Hospital: 2 PR / Cl Ernest Lluch: 1
(02:00 a 04:00)
- Cl Andorra: 3, 5, 7, 9 PR, 9, 11, 13
- Cl Italia: 14
MAJADAHONDA (09:00 a 11:00)
- Cr Plantío: 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122