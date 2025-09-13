Redacción Madrid 13 SEP 2025 - 08:34h.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 38 de la A-6, en el término municipal de la localidad madrileña de Collado Villalba

MadridUn hombre ha muerto tras colisionar en la madrugada de este sábado la motocicleta que conducía con una mediana situada en el kilómetro 38 de la A-6, en el término municipal de la localidad madrileña de Collado Villalba.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han indicado que el fallecido es un hombre de 51 años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo a causa del suceso. Al llegar al lugar del accidente, Summa 112 ha confirmado el fallecimiento.

Asimismo, han señalado que no ha habido más vehículos implicados en el accidente, que ha tenido lugar en sentido entrada a Collado Villalba. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.