El informe anual realizado por el navegador GPS TomTom concluye que los valencianos han perdido un total de 95 horas atrapados en atascos durante las horas punta

Valencia se ha convertido en la ciudad española más congestionada por el tráfico en 2025 con un nivel de congestión del 41,6%, superando los datos de las dos urbes más pobladas del país como Barcelona y Madrid.

Así se desprende del informe anual realizado por el navegador GPS TomTom, que monitoriza la movilidad urbana a nivel mundial.

Más allá de las cifras, este incremento del tráfico en la ciudad repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, que a lo largo de 2025 han perdido un total de 95 horas atrapados en atascos durante las horas punta, casi nueve horas más que durante el año anterior.

El estudio recoge también que el tiempo promedio para recorrer tan solo 10 kilómetros en la ciudad en coche es de 28 minutos y 42 segundos, un incremento de 50 segundos respecto a 2024, además la distancia media que un conductor pudo recorrer en 15 minutos el pasado año fue de 5,2 kilómetros.

Más atascos jueves y viernes por la tarde

El estudio recoge los momentos más complicados para circular por Valencia. El 23 de diciembre, coincidiendo con las compras navideñas, fue el momento más crítico del año, cuando la congestión alcanzó un máximo del 64%.

Según los datos analizados por franjas horarias confirman que los momentos de mayor congestión de vehículos en las calles de la ciudad se producen los jueves y viernes por la tarde, concretamente en la franja de las 18:00 a las 19:00 el jueves y de las 14:00 a las 15:00 en el caso del viernes. Unos datos que se traducen en que los conductores tienen que invertir casi 34 minutos para realizar un recorrido de 10 kilómetros.

El estudio calcula la congestión comparando los tiempos de viaje reales con los registrados cuando el tráfico circula sin interferencias. Teniendo en cuenta esta metodología, se concluye que para realizar cualquier desplazamiento en Valencia, cada ciudadano invierte de media casi el doble de tiempo del que sería necesario en condiciones ideales.