Los propietarios del bar aseguran que la detonación no se produjo en su establecimiento

La búsqueda del hombre hallado muerto en el bar de Vallecas se reanudó de madrugada tras el aviso de su familia: no le localizaban

Compartir







Los Bomberos de Madrid han localizado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años, sepultado bajo más de un metro de arena y escombros tras la fuerte explosión registrada en un bar del distrito de Puente de Vallecas. La onda expansiva también afectó al edificio de viviendas situado justo encima del local, obligando a una amplia intervención de los servicios de emergencias.

Por el momento, la Policía mantiene abierta la investigación para determinar el origen exacto del estallido. Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de una fuga de gas, todavía no hay confirmación oficial.

No se sabe el origen de la explosión

Los propietarios del bar aseguran que la detonación no se produjo en su establecimiento, sino en el local contiguo. Como prueba, señalan que dentro del bar había entre 8 y 10 personas en el momento del estallido, todas ellas con heridas leves, y que apenas se han registrado daños materiales en su negocio. “Nuestro bar está impecable, no hay ni un cristal roto”, recalcan.

El local adyacente, en cambio, sufrió los destrozos más graves. Según los testigos, la verja que lo cubría salió despedida por la fuerza de la explosión y terminó incrustada en un coche aparcado en la calle. La zona permanece acordonada mientras los agentes recopilan pruebas para esclarecer lo sucedido.