Una "concentración de gases" causó la explosión en un bar de Puente de Vallecas, Madrid

Redacción Madrid Agencia EFE 13 SEP 2025 - 19:21h.

La explosión en un bar de Puente de Vallecas en Madrid, que ha dejado 25 heridos, ha ocurrido por una "concentración de gases"

Los bomberos trabajan en el desescombro del bar de Vallecas, en Madrid, y el control del edificio dañado tras la explosión

Compartir







MadridLa explosión registrada en un bar del distrito madrileño de Puente de Vallecas, este sábado a primera hora de la tarde, fue causada por una "concentración de gases", según ha informado un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

En la explosión, en el local 'Mis Tesoros', situado en la calle Manuel Maroto, han resultado heridas 25 personas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves, que han sido trasladadas a diferentes hospitales de la capital de España.

Según ha informado Emergencias Madrid, los servicios de emergencia continúan trabajando, un total de 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre las que se encuentra la Unidad Canina, además de unidades del SUMMA 112.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y el control del edificio, que ha quedado dañado. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones. La Policía Local ha tenido que regular el tráfico ya que la calle ha sido cortada.