Madrid
Explosión

Un vecino relata el gran susto por la explosión de gas en un bar de Puente de Vallecas, Madrid: "Ha sonado como una bomba"

Los vecinos de Puente de Vallecas, Madrid, se han llevado un gran susto por la explosión de gasInformativos Telecinco
MadridLa explosión registrada este sábado, a primera hora de la tarde, en un bar de Puente de Vallecas, en Madrid, ha sembrado el pánico entre los vecinos. Uno de ellos, a los pocos minutos de producirse la deflagración, ha asegurado que "ha sonado como una bomba". Informan en el vídeo Susana Guzmán, Federico Molina y Antonio Gil.

Por otra parte, un hombre ha confirmado que había "mucha gente herida". En concreto, 25 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave y dos potencialmente graves. Los cinco han sido trasladados a los Hospitales La Paz y 12 de Octubre.

Uno de los testigos del suceso, en la calle Manuel Maroto, ha señalado que "a un chico que pasaba con un coche" le ha alcanzado la explosión y "también tenía heridas por los cristales".

Las imágenes de la devastación en Vallecas tras la explosión en un bar

Los bomberos han trabajado en el desescombro del local y en el control del edificio, cuya estructura ha quedado dañada tras la detonación. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid ha participado en las tareas con drones.

Por otra parte, agentes de la Policía Local han tenido que regular el tráfico puesto que la calle ha sido cortada.

