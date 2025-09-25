Alberto Rosa 25 SEP 2025 - 21:03h.

Las fuerzas de seguridad han indicado que de momento son cuatro los detenidos por su presunta implicación en el crimen

Asesinan a tres chicas en Argentina y lo retransmiten todo por un directo cerrado de Instagram: "Lo vieron 45 personas"

Argentina sigue conmocionada por el triple crimen machista de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, brutalmente torturadas y asesinadas en la localidad de Florencio Varela, cuyo crimen se retransmitió por un directo cerrado de Instagram. Miles de personas han salido a la calle en varias localidades de Argentina para exigir justicia por el brutal crimen.

Las tres jóvenes tenían solo 20, 20 y 15 años y todo apunta a que fueron torturadas por una venganza narco. Las víctimas desaparecieron el pasado viernes 19 de septiembre y aparecieron descuartizadas el miércoles Hay cuatro detenidos que serán interrogados este jueves, mientras despiden a las víctimas en La Matanza, la localidad en la que vivían, en velatorios separados.

Los cuatro detenidos por el triple crimen serán trasladados al Polo Judicial de San Justo, en La Matanza. Tal y como informa ‘Clarín’, los cuatro detenidos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Están acusados del delito de homicidio agravado.

Un directo retransmitido por Instagram

A través de los vídeos de las cámaras de seguridad, la policía ha podido reconstruir el camino de la furgoneta que se llevó a las tres chicas hasta la localidad de Florencio Varela.

Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ha emitido un comunicado sobre el caso. "Toda la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y, aparentemente, la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram" ha dicho en la televisión argentina. Por lo tanto, ese directo, que se habría emitido como una forma de aleccionamiento, estaba dirigido a un grupo cerrado de usuarios de la famosa red social. Al preguntarle cómo el ministerio había accedido a esta información, Alonso contestó que lo había confesado uno de los detenidos. De hecho, parece ser que, en el vídeo, el líder de la banda de narcotraficantes había dejado un mensaje: "Esto le pasa al que me roba droga".

La investigación apuntó que la voz de ese hombre pertenece a Julito, un narco peruano de 23 años que habría sido el autor intelectual del triple asesinato y que ya está en busca y captura. Mientras tanto, la sociedad argentina llena las redes sociales de mensajes en los que condenan este brutal crimen y entre los que destaca el de la cantante María Becerra, que ha pedido justicia para Brenda, Lara y Morena: "Basta de mirar para otro lado, basta de callar. Dejemos de neutralizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más, no hay palabras para el dolor. Mucha fuerza a la familia", ha dicho la artista.

Protestas contra el triple feminicidio

Las protestas, que se han concentrado en zonas como Mar del Plata, La Tablada, Córdoba, Rosario, La Plata y Florencio Varela, además del barrio porteño de Flores, han reunido a un gran número de personas que exigen el fin de los feminicidios y aumento de la seguridad para las mujeres.

Organizaciones y movimientos feministas han convocado, además, una gran marcha para este sábado en todo el país y bajo el lema 'Ninguna vida es descartable'. Las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, desaparecieron en La Matanza y fueron halladas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela. Su asesinato fue retransmitido a través de redes sociales en un vídeo al que pudieron acceder unas 45 personas, según han informado las fuerzas de seguridad.

Varios manifestantes han lamentado el aumento de la violencia machista y han afirmado que cada 36 horas matan a una joven en lo que va de 2025. "Es muy estremecedor, la verdad, pensar que cualquiera de nosotras puede ser la próxima", ha manifestado una de las presentes en declaraciones al diario argentino 'Página 12'.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha asegurado que todo apunta a un acto de "venganza" por parte de un "grupo de narcotraficantes internacional". "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista. Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico", ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

Las fuerzas de seguridad han indicado que de momento son cuatro los detenidos por su presunta implicación en el crimen. Todos fueron hallados en el lugar de los hechos durante una redada policial y, tal y como han señalado los agentes, se encontraban limpiando la sangre en un intento por eliminar las pruebas del delito.