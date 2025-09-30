Entre la maleza, desorientado, con síntomas de agotamiento y deshidratado: Así ha encontrado la Guardia Civil al anciano de 80 años desaparecido en Madrid en El Frasno

El hombre se encontraba tendido en el suelo sin poder hablar ni moverse, con un dolor lumbar provocado por una caída

Entre la maleza, desorientado, con síntomas de agotamiento y deshidratado. Así ha encontrado la Guardia Civil al anciano de 80 años desaparecido en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en un camino próximo a la autovía de Barcelona (A-2) en El Frasno (Zaragoza).

El hallazgo fue posible por una llamada sobre las 23:00 horas del pasado viernes la Central de Emergencias en el que se comunicaba que una persona había escuchado gritos de auxilio por un camino próximo a la A-2 en el término municipal de El Frasno. De inmediato se activaron efectivos de seguridad ciudadana de Brea de Aragón y Morata, que se trasladaron a la zona y, tras una intensa búsqueda, localizaron al anciano.

El hombre se encontraba tendido en el suelo sin poder hablar ni moverse, con un dolor lumbar provocado por una caída y claros síntomas de desorientación por un probable deterioro cognitivo.-

El caso era especialmente delicado porque se trataba de un hombre que requería atención medicación diaria.

El hombre faltaba de su casa desde el pasado jueves, fue localizado el viernes por la noche y, tras ser asistido en el lugar por servicios sanitarios, fue trasladado al Hospital de Calatayud (Zaragoza), donde quedó ingresado.

Mientras los efectivos lo auxiliaban, se dio aviso a servicios sanitarios para que se trasladasen hasta la zona, al tiempo que se verificaba que el hombre, de 80 años y con domicilio en la Comunidad de Madrid, llevaba desaparecido desde el día anterior, según había denunciado un familiar ante la Guardia Civil en la provincia de Cáceres.