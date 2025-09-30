El sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann pide ser libre y que cese la caza de brujas contra él

José Luis García Guerrero José Luis García Guerrero, 30 SEP 2025 - 14:56h.

Christian Brueckner dice que se siente acosado por una cacería de brujas en relación a la desaparición de Madeleine McCann

El ciudadano alemán Christian Brueckner pidió al fiscal que le “devuelva la vida” y afirmó que aún no se siente “libre”

Christian Brueckner, el ciudadano alemán señalado como principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en 2007, exigió al fiscal del caso que "detenga la cacería de brujas" en su contra. En declaraciones a Sky News el sospechoso de 49 años afirmó que quiere que el fiscal le "devuelva la vida" y que, a pesar de haber salido de prisión, todavía no se siente "libre".

Brueckner declaró al medio que el fiscal se negó a reunirse con él. "El fiscal no quiso recibirme, pero le dije a su representante que quería su ayuda para recuperar mi vida", afirmó.

“Los medios me acosan, y eso es culpa suya. Quiero que asuma la responsabilidad. Me respondieron que no podían hacer nada por mí, que ya había sido condenado y liberado, y que no era asunto de ellos”.

Brueckner viajó recientemente para hablar en persona con el fiscal Hans Christian Wolters, pocos días después de haber sido liberado de prisión. El alemán fue condenado a siete años de cárcel por la violación en 2005 de una mujer de 72 años en el complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, cerca de la zona donde se vio a la pequeña Madeleine por última vez.

Días antes de ser puesto en libertad Christian Brueckner se negó a ser entrevistado por la Policía Metropolitana de Londres. El responsable a cargo de la investigación en Reino Unido, Mark Cranwell, ha aclarado que, pese a ello, seguirán con la investigación contra Brueckner.

Esto se produce después de que una corte de Brunswick absolviera en octubre de 2024 por falta de pruebas a Brueckner de otras tres violaciones y dos casos de abusos sexuales a menores en Portugal que habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2017, si bien esto no guarda relación con la desaparición de la menor.

Como parte de su libertad condicional, entregó su pasaporte y debe llevar un brazalete electrónico en el tobillo. Brueckner deberá presentarse regularmente ante la oficina de supervisión y ante la asistencia de libertad condicional. Además, se le exige fijar un domicilio y no podrá abandonarlo sin autorización. Son medidas para evitar que vuelva a actuar.

El perfil de Christian Brueckner: "Sádico, pedófilo y peligroso"

No son de extrañar que Christian Brueckner sea sometido a medidas para evitar que vuelva a reaccionar ante sus pulsiones. No en vano, los análisis de su personalidad desarrollados por expertos a lo largo de sus juicios confirman que estamos ante una persona que mantiene "fantasías fundamentales, rituales de tormento y humillación" y que disfruta "del sufrimiento de las víctimas".

Informes forenses le describen como un auténtico psicópata sádico, peligroso y que sufre un trastorno sexual con "elementos sádicos y pedófilos".

¿Por qué sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine?

El fiscal Hans Christian Wolters declaró que cuenta con pruebas que vinculan a Brueckner con el asesinato de Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007.

Un antiguo compañero del sospechoso de la época en la que residió en Portugal se dirigió a Scotland Yard y acusó a Brueckner con una extensa declaración.

Helge B. dijo que, en un encuentro con éste, le había comentado lo extraño que resultaba que la niña hubiera desaparecido sin dejar rastro, a lo que, supuestamente, Brueckner respondió con la frase "Sí, no gritó", recuerda el semanario ‘Der Spiegel’.

Los investigadores descubrieron posteriormente que el teléfono móvil de Brueckner estuvo conectado hasta poco antes de la desaparición de la niña a una antena en Praia da Luz, el lugar en el que desapareció la pequeña, pero no encontraron ninguna prueba de que el sospechoso hubiera estado en la escena del crimen, en el complejo vacacional.

La Fiscalía de Braunschweig, responsable del caso porque Brueckner vivía también en su área de competencia, lleva años investigándolo por el caso Maddie y en repetidas ocasiones, con apoyo de la Oficina Federal de Investigación Criminal y de fuerzas lusas, registraron propiedades en Portugal.

Brueckner tiene antecedentes penales, entre otros, por abuso sexual infantil y posesión de drogas.

Brueckner ha manifestado siempre su molestia por ser el único señalado en el caso, a pesar de que nunca ha sido arrestado, interrogado ni acusado formalmente. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron si él había asesinado a Madeleine, Brueckner respondió: “Mis abogados me han aconsejado no hablar del tema y, lamentablemente, debo acatarlo”, agregó Brueckner.

Por otro lado, agentes de Scotland Yard tienen previsto viajar a Alemania para reunirse con las autoridades locales, que lideran la investigación.

El jefe de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, señaló que la investigación británica sigue siendo un caso de persona desaparecida y que, actualmente, están “reevaluando la situación” tras la liberación del principal sospechoso, Brueckner.

“Él sigue siendo un sospechoso para nosotros. Estamos evaluando en qué punto nos encontramos, junto con las investigaciones alemana y portuguesa”, declaró Rowley a la prensa.

En 2023, los investigadores realizaron registros cerca del embalse de Barragem do Arade, ubicado a unos 48 kilómetros de Praia da Luz, lugar donde Madeleine desapareció en 2007.

Brueckner estuvo en esa zona entre los años 2000 y 2017, y se encontraron fotos y videos suyos cerca del embalse.

El año pasado, Brueckner fue absuelto en otro proceso relacionado con cinco presuntas violaciones en Portugal, tras lo cual la Fiscalía apeló la sentencia, que aún está en tramitación.