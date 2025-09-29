Beatriz, una joven de 28 años cuyo rastro se perdió el pasado 9 de agosto en Oliva, sigue desaparecida

La joven acudió al domicilio de su madre para cambiarse de ropa y salir a la calle cuando se le perdió el rastro

Las autoridades continúan buscando a Beatriz, una joven de 28 años cuyo rastro se perdió el pasado 9 de agosto en Oliva, Valencia.

La Policía Judicial de Gandía trata de esclarecer todos los interrogantes que hay en torno a su desaparición. Esto es por el momento todo lo que se sabe del caso:

Desapareció el 9 de agosto

La asociación SOS Desaparecidos activaba la alerta de búsqueda urgente en las redes sociales. A través de una publicación, la asociación denunciaba que se trataba de un caso de una desaparición de "alta vulnerabilidad".

SOS Desaparecidos difundía un cartel con una imagen y una descripción de la joven para tratar de dar con ella. Bea, como es conocida, mide 1,60 metros de estatura, es de complexión física normal, tiene el pelo castaño y rizado, los ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Fue vista por última vez el pasado 9 de agosto. En ese momento vestía un pantalón corto, top de tirantes, el pelo recogido en una coleta y una mochila de Mickey Mouse.

Sus últimos pasos conocidos

La última vez que fue vista, la joven, madre de dos hijos, había quedado con su pareja. Varias cámaras de seguridad de la zona vieron cómo se despedían, y después la joven volvía a casa. Allí, se cambió de ropa y volvió a salir a la calle, como también captan otras cámaras de seguridad. Estos son los últimos momentos que se conocen de la joven. Nadie de su entorno comprende por qué llegó a casa, se cambió de ropa tan rápido y se fue.

En su entorno no contemplan bajo ningún concepto que se trate de una desaparición voluntaria, sobre todo por sus hijos, de 8 y 6 años, de los que no se separaría nunca, aseguran.

La declaración de su pareja, Juanjo

Juanjo, la pareja de Beatriz que está colaborando en todo momento con los investigadores, ha explicado qué ocurrió el día de la desaparición de la joven: "Fue como cualquier otra noche. Ni ella estaba más nerviosa, ni ansiosa, ni preocupada. Estaba totalmente normal", comenta el hombre al medio Levante-EMV.

Según el medio, Juanjo no fue la última persona en ver a Beatriz ya que cuando la joven acudió al domicilio de su madre para cambiarse de ropa pudieron verla su hermano y su cuñada.

La Guardia Civil ha confirmado que, cuando Beatriz salió del domicilio de su madre, también fue vista por un amigo de su pareja. "Un amigo mío la vio junto con la prima de su madre muy cerca de donde vive esa familiar. Era cerca de la una", explica el hombre.

Por eso, Juanjo se pregunta qué le llevó a salir de nuevo de casa cuando se despidió de él: "A mí no me dijo que fuera a salir otra vez o que hubiera quedado. Cuando nos despedimos, fue para irnos cada uno a su casa".

Información sobre desaparecidos

En caso de contar con información sobre una desaparición, se pide contactar con las autoridades: Emergencias (112), Guardia Civil (062) o Policía Nacional (091).

Además, si tienes cualquier información sobre Beatriz o sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.