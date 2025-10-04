Jenifer Moreno 04 OCT 2025 - 08:55h.

Los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil trataron de reanimar durante más de 30 minutos al hombre sin éxito

El presunto autor de la agresión, un hombre de 58 años, está detenido tras ser localizado en las inmediaciones del bar

MadridUna pelea en un bar de Puente de Vallecas, Madrid, ha acabado con un hombre de 50 años muerto y otro, de 58, detenido. El interfecto presentaba una puñalada en el pecho, que le hizo entrar en parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos por reanimarle, el hombre falleció.

Los hechos han tenido lugar a las 22:00 horas del viernes en la calle Carlos Aurioles del distrito madrileño de Vallecas. A esta hora, el 091 recibió una alarma en la que alertaban de que un individuo había sido herido con un arma blanca durante una pelea.

Agentes de la Policía Municipal, que llegaron primero al lugar de los hechos, asistieron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil. El hombre presentaba una herida penetrante en la región axilar izquierda, por lo que procedieron taponándola, según Emergencias Madrid.

Trataron de reanimarle durante más de 30 minutos

Por su parte, efectivos de los servicios sanitarios del SAMUR-Protección Civil, encontraron al hombre con la herida “profunda” y con un “abundante sangrado”, según señala el supervisor de guardia Carlos Sánchez.

“Dado que ese sangrado se acumulaba en el tórax, hemos necesitado realizar un drenaje torácico, así como el aislamiento de la vía aérea del paciente”, explica sobre la intervención de los servicios sanitarios.

“Durante el proceso de reanimación, pese a que el paciente estaba consciente, parecía entrar en parada cardiorrespiratoria. Ha sido necesario, a consecuencia de ello, realizar una toracotomía de reanimación. Se trata de una técnica en la cual procedemos a abrir la caja torácica para evidenciar las lesiones que están poniendo en riesgo la vida del paciente e intentar solucionarlas”, añade Sánchez, quien ha lamentado que después de estar “entre 30 y 40 minutos aproximadamente reanimando, incluso realizando compresiones torácicas internas manuales, no ha sido posible. Así que, al final, se ha confirmado el fallecimiento”.

Por otro lado, el presunto autor de la agresión, un hombre de 58 años, ha sido localizado en las inmediaciones del bar y se encuentra detenido por un delito de homicidio, según han informado a EFE fuentes policiales. Estas mismas fuentes confirman que no han encontrado el arma con la que el hombre ha sido apuñalado.

Además de policías de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, se han trasladado hasta el lugar de los hechos agentes de Policía Científica y del grupo VI de Homicidios. Esta unidad se ha hecho cargo de la investigación.