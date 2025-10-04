Jenifer Moreno 04 OCT 2025 - 10:41h.

Los vecinos habían intentado extraer el cuerpo del hombre sin éxito

Los servicios sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del hombre

MurciaUn hombre ha sido hallado sin vida en el interior de un contenedor de reciclaje de ropa de la calle Mayor de la pedanía murciana de Puente Tocinos. Los servicios sanitarios solo han podido certificar su fallecimiento.

La voz de alarma la ha dado la Policía Local de Murcia al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 el sábado a las 6:52 horas. En la llamada, los agentes han alertado de la presencia de un hombre con parte de su cuerpo dentro de un contenedor en la calle Mayor de Puente Tocinos.

Además, han indicado que unos vecinos habían intentado extraerlo sin éxito, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 en una nota de prensa.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (UME).

Sin embargo, cuando han llegado, los efectivos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del hombre del que por ahora no se dispone de más datos.

Se ha solicitado la presencia de un forense y la Policía Nacional se ha trasladado hasta el lugar.