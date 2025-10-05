Redacción Madrid 05 OCT 2025 - 13:45h.

El accidente ocurrió a las 3:30 horas en el túnel que une Sinesio Delgado con Pío XII en Chamartín, Madrid

Una mujer sufrió un traumatismo torácico y abdominal, al igual que el joven que la acompañaba, también con lesión craneal y facial

Compartir







MadridUn grave accidente de tráfico ocurrido en Madrid capital este 5 de octubre ha dejado a dos jóvenes heridos graves después de que colisionaran dos coches dentro de un túnel. Así lo ha comunicado el servicio de emergencias municipal.

El siniestro vial se produjo a las 3:30 horas de la madrugada, concretamente en el paso cubierto que une la calle Sinesio Delgado con Pío XII, en el distrito de Chamartín de la ciudad. A esa hora se movilizó a efectivos del Samur-Protección Civil.

PUEDE INTERESARTE Muere una joven de 28 años al salirse su coche de la carretera y volcar en Dúrcal, Granada

A su llegada al punto del fuerte choque frontal, los sanitarios atendieron a un total de tres personas que viajaban en ambos turismos. Una de ellas con diagnóstico leve, a pesar del aparatoso impacto que dejó a los automóviles con importantes desperfectos materiales.

Diversos traumatismos por el impacto

Los otros dos afectados, que iban juntos en un mismo vehículo, sí presentaban lesiones de mayor consideración. Según ha detallado el supervisor de guardia Alberto Hernández, una joven tenía un traumatismo torácico y abdominal.

PUEDE INTERESARTE Muere un motorista en un accidente múltiple con cuatro heridos graves en Vigo, Pontevedra

Mismos daños que observaron en el varón que la acompañaba, quien además sufría un traumatismo craneal y facial. Ambos estabilizados in situ, fueron evacuados al Hospital La Paz y el Clínico, respectivamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sobre las causas de la colisión, las primeras investigaciones de la Policía Municipal de Madrid apuntan a que uno de los coches perdió el control. Aunque todavía siguen analizando los hechos, que provocaron el corte del tráfico en el túnel.