El accidente ha tenido lugar este lunes, alrededor de las 8:15 horas en la calle Matilde Hernández, Madrid

La mujer se encontraba consciente en el momento del rescate

Una mujer de 54 años ha sido herida de gravedad tras ser atropellada por un camión de limpieza en Madrid, en el barrio del distrito madrileño de Carabanchel, ha informado un portavoz de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar este lunes, alrededor de las 8:15 horas en la calle Matilde Hernández. La mujer ha quedado atrapada debajo del camión y los Bomberos del Ayuntamiento han tenido que levantar el vehículo para asistirla.

La mujer se encontraba consciente y ha sufrido posibles traumatismos torácico, abdominal, pélvico y ortopédicos. Sanitarios del Samur-PC la han conseguido estabilizar y la han trasladado en estado de gravedad al Hospital 12 de Octubre.

Además, un psicólogo de Samur-PC ha atendido al conductor del camión involucrado. La Policía Judicial de Tráfico ha realizado el atestado e investiga lo sucedido. La Policía Municipal ha escoltado el convoy hasta el centro hospitalario y ha regulado el tráfico en la zona.