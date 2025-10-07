Vecinos de la zona han asegurado que se trataba de un bloque de viviendas abandonado

Se derrumba el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y varios desaparecidos

El derrumbe de un edificio en la calle Hileras, cerca de la plaza de Ópera, ha dejado 10 personas heridas y cuatro desaparecidos. Uno de ellos ha sido trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Los otros dos presentan contusiones leves. El bloque de viviendas se vino abajo cerca de las 13:00 horas del mediodía, cuando estaban realizando trabajos de construcción.

Al parecer, han colapsado los forjados de varias plantas del edificio que estaba en obras, de tramitación, y que constaba de cinco plantas. La Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos de Madrid ha comunicado que hay 11 dotaciones de bomberos y equipos del SAMUR-Protección Civil en la zona para instalar un dispositivo de búsqueda y rescate de las posibles personas que estén bajo los escombros. Habría riesgo de un posible derrumbe de la fachada.

Un fallo estructural, la principal hipótesis

Las autoridades no han confirmado las causas del colapso pero las primeras hipótesis apuntan a un fallo estructural durante las obras de rehabilitación del edificio. En la madrugada, los forjados de varias plantas han colapsado, pero la fachada todavía permanece de pie. Los escombros han caído en la parte de dentro del bloque, según Beatriz Martín, portavoz de Emergencias.

El delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha recalcado que “se han venido a bajo los forjados del edificio, lo que ha conllevado una caída a plomo, hasta el sótano, de las distintas plantas”. Pero ha advertido que "todavía es demasiado pronto para saber las causas de esta catástrofe".

Vecinos de la zona han asegurado que se trataba de un bloque de viviendas abandonado y que, al parecer, iban a hacer un hotel. El Ayuntamiento de Madrid ha activado el protocolo de emergencias por derrumbe estructural. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan en la zona para encontrar a posibles desaparecidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al lugar de los hechos para ver el trabajo de emergencias.