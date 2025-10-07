Varios heridos y posibles desaparecidos por el derrumbe de un edificio en Madrid: un obrero, en el hospital con la pierna fracturada
Varios obreros heridos y desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en la zona de Ópera
Se derrumba parcialmente el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid
MadridLos guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras de Madrid, en el que, de momento, hay tres personas heridas, han informado fuentes policiales.
Según ha informado Emergencias Madrid, los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros, cuatro en concreto, lo que ha motivado la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble
Un total de 16 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid están trabajando en el derrumbe parcial de un edificio de seis plantas en la zona de Ópera, en el centro de la capital, han informado desde Emergencias Madrid.
Samur Protección Civil ha atendido a tres obreros, de los que uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Los otros dos presentan contusiones leves.
El delegado del gobierno de la Comunidad ha dicho que por el momento "hay una cifra de heridos que en estos momentos se baraja alrededor de los 10 heridos, mayoritariamente leves, por lo que sabemos, pero también algún herido más grave, con algunas fracturas".
El edificio aledaño ha tenido que ser desalojado
El derrumbe en la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera, se ha producido pasadas las 13:00 horas y ha sembrado el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se ha convertido en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona.
"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", ha relatado a EFE una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris.