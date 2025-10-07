Se derrumba el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y varios desaparecidos
El edificio en obras está ubicado en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid
Once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en las instalaciones
MadridEl forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias
Los heridos son tres obreros, uno de ellos con una fractura en la pierna
Emergencias Madrid ha indicado que los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.
Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.
La Policía busca posibles atrapados en el edificio derrumbado
Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras de Madrid.
Un herido grave y dos de carácter leve
Por el momento, hay un herido grave y dos de carácter leve, han informado a EFE fuentes policiales.
Efectivos policiales han acordonado la zona
Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona
Los trabajadores de tiendas cercanas han escuchado un "estruendo"
Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro"