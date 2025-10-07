Logo de telecincotelecinco
Se derrumba el forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y varios desaparecidos

Testigo del derrumbe en un edificio en el centro de Madrid: "Al menos hay un herido vivo porque le escuchamos gritar"
Imágenes de los servicios de Emergencias trabajando en el lugar del derrumbeEmergencias Madrid

  • El edificio en obras está ubicado en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid

  • Once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en las instalaciones

MadridEl forjado de un edificio en obras en la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, y en el lugar se encuentran trabajando once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, informa Emergencias

Los heridos son tres obreros, uno de ellos con una fractura en la pierna

Emergencias Madrid ha indicado que los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.

La Policía busca posibles atrapados en el edificio derrumbado

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras de Madrid.

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadasefe

Un herido grave y dos de carácter leve

Por el momento, hay un herido grave y dos de carácter leve, han informado a EFE fuentes policiales.

Varias dotaciones de Bomberos se encuentran trabajando en la zona

Efectivos policiales han acordonado la zona

Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona

Efectivos policiales han acordonado la zonatelecinco.es

Los trabajadores de tiendas cercanas han escuchado un "estruendo"

Los trabajadores de tiendas cercanas a la zona han declarado a EFE que han escuchado un "estruendo" y que ha empezado a salir "mucho polvo" con un "olor raro"

