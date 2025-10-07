Los heridos son tres obreros, uno de ellos con una fractura en la pierna

Emergencias Madrid ha indicado que los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultados contusionados leves.

Los Bomberos trabajan en asegurar la zona y en la búsqueda de desaparecidos en un edificio que se estaba rehabilitando para un hotel.