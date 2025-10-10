Se espera que el jurado reciba el objeto del veredicto y empiece a deliberar el lunes

El juicio contra Galín, quien mató a cuchilladas a su hija y a su mujer en Móstoles e intentó suicidarse: "Estaba en pleno uso de sus facultades"

MadridEl fiscal pide prisión permanente revisable para el hombre acusado de matar a su mujer y a su hija de seis años en Móstoles. Les asestó 22 y 17 puñaladas. Así, añade la circunstancia atenuante de confesión pero aclara que no conlleva una reducción de su pena. La Comunidad de Madrid eleva su solicitud para pedir la pena máxima.

La Audiencia Provincial de Madrid finaliza las sesiones del juicio con jurado para Galín, según EFE. La Fiscalía mantiene su solicitud de 25 años de cárcel por el asesinato de su mujer y de prisión permanente revisable por el de su hija con las circunstancias agravantes de género y parentesco.

El acusado confesó el crimen a los familiares de las víctimas

El fiscal afirma en el informe que el acusado no confesó los crímenes a las autoridades sino a los familiares de las víctimas, por lo que no veía al principio la atenuante de confesión. Al final sí la aplicó al entender que, gracias a esto, los investigadores pudieron ir al lugar donde se cometieron los crímenes.

La abogada de la acusación particular, ejercida por familiares de las víctimas, ha pedido prisión permanente revisable por ambos asesinatos. En cambio, la letrada del acusado ha elevado a definitiva su petición de 16 años de cárcel por dos homicidios -ocho por cada uno- con las atenuantes de alteración psíquica y confesión. Asegura que su estado mental lo llevó a cometer “un suicidio ampliado por compasión”.

El jurado popular empezará a deliberar el lunes

Se espera que el jurado reciba el objeto del veredicto y empiece a deliberar el lunes. Ellos deberán de debatir sobre los hechos que ocurrieron el 6 de noviembre de 2022, cuando Galín apuñaló 22 veces a su pareja y 17 ocasiones a la hija de ambos en su vivienda. Después, se autolesionó.

Fiscalía mantiene que es un asesinato con alevosía porque atacó “de forma sorpresiva y por la espalda" a su pareja y, en el caso de su hija, con una desproporción de la fuerza. La abogada de la acusación particular califica el relato del homicida de “montaje narrativo” y describe a Galín como “una olla de presión humana” con comportamientos explosivos por los celos y su machismo incontrolado.

La letrada del acusado insiste en que no hay ensañamiento porque las mató por un “pensamiento repentino” pero no pone en duda la alevosía de los crímenes. El juicio ha finalizado con la palabra de Galín, quien ha pedido perdón por los hechos y ha recalcado que fue fruto de su estado mental.