Carlos Plá 08 OCT 2025 - 14:49h.

El jurado popular dictaminó, tras el análisis de las pruebas, que “si bien la intención primigenia era robar”, el agresor “sí actuó con intención o voluntad de matar”

Muere un joven sueco atropellado por los ladrones que le acababan de robar el teléfono móvil en Torrevieja

Compartir







CastellónLa Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas que suman 23 años de prisión por un delito de robo con violencia en concurso con un delito de asesinato a un hombre que estranguló hasta matarla a una mujer en una cochera del Grau de Castellón antes de robarle las joyas y el bolso.

La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado 12 de septiembre, impone al penado el pago de una indemnización de 32.000 euros para cada uno de los cinco hijos que tenía la víctima, de 76 años, además de la devolución de los 828 euros en los que se valoraron los objetos sustraídos.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía pide 30 años de prisión para Antonio Tejado por el violento robo del chalé de su tía María del Monte

Los hechos sucedieron entre las 10.30 y las 11.00 horas de la mañana del 23 de enero de 2022, cuando la mujer llegó al bajo de su propiedad, ubicada en el distrito marítimo de la capital de La Plana y donde se reunía los domingos con la familia.

El condenado, que la había seguido, accedió al local y se dirigió a la víctima con la intención de apoderarse de los objetos de valor que llevaba. Según considera probado la resolución judicial, el hombre sorprendió a la mujer y la golpeó para reducirla.

En un momento del ataque, la septuagenaria se resistió y el agresor la agarró del cuello y apretó con la intención de causarle la muerte para que no le pudiera identificar como autor del robo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras estrangularla hasta matarla, le quitó una cruz de Caravaca que llevaba en el cuello, el anillo de boda y el bolso, y a continuación se dio a la fuga.

Intención de robar

Durante el juicio, la defensa del entonces acusado reconoció que éste había accedido al bajo con la intención de robar, pero no con la intención de matar, por lo que calificaba los hechos como constitutivos de un delito de robo con violencia con resultado de homicidio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, el jurado popular dictaminó, tras el análisis de las pruebas, que “si bien la intención primigenia era robar” a la mujer, el agresor “sí actuó con intención o voluntad de matar” para que ella no le reconociera.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los jurados llegaron a esta conclusión tanto por la fuerza empleada con las manos para provocar la asfixia de la septuagenaria, como por la violencia empleada en el ataque y la zona corporal donde lo hizo.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.