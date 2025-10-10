La pequeña les contó a los agentes que “papá y el otro chico le han tocado en sus partes”

Intento de abuso sexual a una niña de cuatro años en Lucena, Córdoba: los vecinos retuvieron al presunto agresor que fue detenido

Compartir







MadridUn hombre de 38 años y nacionalidad boliviana fue detenido por la Policía Nacional el pasado sábado en Usera, Madrid, por violar a su hija de ocho años junto con otros dos varones después de que le hubiesen suministrado algún tipo de droga.

Los otros dos amigos del padre también fueron detenidos por participar en la presunta violación a la niña, un colombiano de 24 años por agresión sexual y un ecuatoriano de 33 años por vigilar si venía la madre, según recoge El Mundo.

PUEDE INTERESARTE En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años de prisión por violar a una alumna menor en Ourense

Fue durante la madrugada del 4 de octubre cuando la Policía Nacional se personó en el domicilio de la calle Monederos tras recibir un aviso de agresión sexual. Al acceder al domicilio, la madre de la niña se encontraba muy alterada gritando “han violado a mi hija”.

La niña estaba en actitud extraña y bajo los efectos de alguna droga

La mujer les contó a los agentes que el padre de la niña y otro conviviente habían violado a la menor, mientras que el otro implicado hacía de vigilante. Ella llegó sobre las 5:00 de la mañana a casa, ya que trabaja de interna, y se encontró a su hija con actitud extraña y bajo los efectos de alguna sustancia.

En la entrevista realizada a la niña, la pequeña les contó a los agentes que “papá y el otro chico le han tocado en sus partes con su cosa” afirmando que también la habían forzado y penetrado “por detrás”, mientras la menor se quejaba por el dolor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la inspección ocular de la habitación donde habían agredido a la niña se encontraron utensilio para el consumo de sustancias estupefacientes.

Inmediatamente se activó el protocolo de agresión sexual, confirmado que había habido penetración anal y vaginal, siendo trasladada al Hospital 12 de Octubre.

En declaraciones de la madre, cree que no es la primera vez que la niña sufre los abusos por parte del padre y la otra persona que convivía con ellos.