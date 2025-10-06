Rocío Martín 06 OCT 2025 - 13:17h.

La madre de la menor presentó una denuncia por los presuntos "tocamientos" por parte del docente a la menor de 3 años

La familia de la menor ha iniciado una campaña de movilización para exigir que se aparte de manera definitiva al profesor de las aulas

SevillaLas autoridades están investigando la denuncia de una familia a un profesor de un colegio de Casariche, en Sevilla, por supuestos abusos sexuales a su hija, una menor de tres años.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en el Colegio Lope de Vega, el curso pasado. La madre de la menor presentó una denuncia el pasado junio ante la Guardia Civil por los presuntos "tocamientos" por parte del docente a la menor. Sin embargo, según recoge el medio local Diario de Sevilla, no se han decretado medidas cautelares contra el docente ni se le ha abierto expediente sancionador, pese que el asunto lleva más de tres meses en investigación.

La familia de la menor ha iniciado una campaña de movilización para exigir que se aparte de manera definitiva al profesor de las aulas.

El comunicado del ayuntamiento: "La protección de los niños es y será siempre nuestra prioridad"

El Ayuntamiento de Casariche compartía un comunicado en el que trasladaba su apoyo a las familias y en especial a los menores implicados: "El Ayuntamiento quiere trasladar, en estos momentos difíciles, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público", comenzaba.

"La protección y el bienestar de los niños y niñas de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar, y mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad.

Recordamos que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que nos obliga a actuar con la máxima prudencia y respeto. Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias.

El Ayuntamiento de Casariche reitera su compromiso firme de garantizar un entorno seguro y de confianza para la infancia y de acompañar a todas las familias que hoy atraviesan esta difícil situación", concluye.