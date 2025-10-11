Redacción Madrid 11 OCT 2025 - 18:39h.

Se estaban llevando a cabo labores de renovación, que han quedado interrumpidas por el derrumbe de la cúpula del que se desconocen las causas

Se trata de un espacio que en el momento del derrumbe se encontraba en desuso

MadridLa cúpula del antiguo cine IMAX de Madrid, situado en el parque Tierno Galván, se ha hundido, según ha podido confirmar el programa ‘Fiesta’. No ha habido que lamentar heridos y se desconocen las causas del derrumbe. El suceso se da menos de una semana después del derrumbe de otro edificio en obras en Madrid, un incidente que se saldó con la vida de cuatro trabajadores.

En el espacio IMAX se estaban llevando a cabo labores de renovación, que han quedado interrumpidas por el derrumbe de la cúpula del que se desconocen las causas.

Bomberos se desplazan hasta la zona

Hasta la zona se han desplazado distintos dispositivos de la Comunidad de Madrid y los Bomberos están trabajando para tener la zona de escombros despejada, según ha confirmado el programa de Telecinco.

Se trata de un espacio que en el momento del derrumbe se encontraba en desuso ya que desde hace unos meses se estaba llevando a cabo una reforma de gran envergadura.

Dicha renovación se comenzó después de que el espacio fuese comprado por una importante compañía de teatro.

El objetivo de la reforma es ampliar el número de butacas disponibles de 477 a 1.500 y contaba con una inversión de 20 millones de euros.