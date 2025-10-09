Un obrero del edificio derrumbado en la zona de Ópera de Madrid explica lo que pudo ser una masacre

El edificio derrumbado en Madrid tenía un informe técnico desfavorable que advertía del peligro de desprendimiento de la fachada

MadridEran cerca de las 13:00 horas del martes y los obreros acababan de dejar las herramientas aparcadas para hacer su descanso de la comida, entonces sucedió el derrumbe parcial del edificio de la calle Hileras 4 de Madrid que ha dejado cuatro personas muertas.

“Todo pasó rápido y en pocos segundos. Algunos nos libramos del derrumbe porque, segundos antes, habíamos salido a tomar nuestro bocadillo”, explicaba un compañero de los fallecidos Laura, Dambele, Alfa y Jorge.

El resto de los obreros que se encontraban trabajando en el edificio siniestrados todavía están asimilando lo sucedido y saben que siguen vivos por unos minutos. “Como acabábamos de salir a comer, la obra estaba en ese momento la obra estaba mucho más vacía…minutos antes habría muerto más gente”, explicaba, conocedor de su suerte, a El Español.

El material de obra apilado en el edificio como hipótesis del derrumbe

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso del edificio de la zona de Ópera apunta al material de obra apilado en la última planta, aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que tiene que ser investigado por un juzgado y por Policía Científica.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, ha reafirmado que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas por las que se produjo este derrumbe" pero "es obvio que había material apilado en la sexta planta y que pudo influir en el colapso del edificio".

"Es una de las hipótesis que se van a manejar para determinar la causa y el origen del colapso que sufrió el edificio", ha indicado. "A partir de ahora la investigación le corresponde al juez, con un procedimiento judicial ya iniciado y será, con la ayuda de la Policía Judicial, la que determine tanto las causas como en su caso las responsabilidades de lo que sucedió desgraciadamente en este edificio", ha señalado Almeida.

Laura, Dambele, Alfa y Jorge

El alcalde ha trasladado sus condolencias "a los familiares, a los amigos, a los seres queridos de Laura, Dambele, Alfa y Jorge, las cuatro personas cuyos cuerpos se han encontrado bajo los escombros del edificio". "Siempre estarán en nuestra memoria", se ha comprometido.

También ha trasladado el acompañamiento a las familias y allegados, con el apoyo de los psicólogos de Samur y Summa, que "pasaron horas angustiosas hasta que finalmente los bomberos pudieron localizar los cadáveres de estas cuatro personas que desaparecieron".

Tampoco se ha olvidado de las tres personas que resultaron heridas, dos de carácter leve y una tercera que tuvo que ser trasladada al hospital por una lesión en un miembro inferior pero que no reviste gravedad. A todos ellos les ha deseado una pronta recuperación.