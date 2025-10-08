La empresa Anka Demoliciones afirma que todos los trabajadores contaban con la documentación y licencias en regla

Laura, ayudante de producción de 30 años que estaba en el baño, y los obreros Dambéle, Alfa y Jorge, los muertos en el derrumbe de Madrid

El responsable de la empresa Anka Demoliciones, Daniel Anca, ha asegurado que el derrumbe del edificio en pleno centro de Madrid en el que han muerto cuatro personas, fue un "accidente" en una zona en la que no se estaba trabajando. Anca ha subrayado que todos los trabajadores contaban con la documentación y licencias en regla. Los cuerpos de todos los fallecidos se han recuperado de madrugada.

En declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones del inmueble siniestrado, el empresario ha señalado que aún no tiene información sobre las causas del suceso y que la empresa está también recabando datos mientras avanza el trabajo de la Policía Científica, que investiga los hechos como un accidente laboral.

Anca ha explicado que las obras comenzaron el pasado mes de febrero y avanzaban a un ritmo "muy lento" por tratarse de un edificio antiguo que requería intervenciones progresivas. "Se va demoliendo una parte, se refuerza y se ejecuta. Se toman todas las medidas de seguridad", ha aseverado.

La empresa niega el exceso de peso

Sobre las posibles causas del siniestro, Anca ha señalado que, según la información de la que él dispone, no había exceso de carga en la planta que colapsó; a la par que ha negado que se estuviera vertiendo hormigón en la zona ni tampoco que se hubiera producido un fallo en la grúa.

Anca ha recalcado que la grúa estaba parada durante la jornada del siniestro y que el hormigón se estaba echando en el sótano; al respecto de la sobrecarga, el empresario ha señalado que es un asunto que "lo sabrán los que hagan la investigación".

Este mismo miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso apunta al material de obra apilado en la última planta, aunque bien es cierto que ha pedido prudencia dado que es un asunto que aún tiene que ser investigado.

Las víctimas mortales del derrumbe

Por otro lado, Anca ha confirmado que tres de las víctimas se encontraban en el servicio y una cuarta en la cubierta, y ha destacado que podría haber sido "una tragedia aún mayor", ya que en el momento del derrumbe había "más de 40 trabajadores" en el edificio, todos ellos "con experiencia y la documentación legal en regla".

El empresario ha explicado que, según la información que manejan, dos de las víctimas mortales aún no han sido formalmente identificadas. Los otros dos fallecidos han sido identificados como la ayudante de producción y un obrero de 40 años nacido en Malí, cuyos familiares se han acercado a la zona para que la Policía Judicial les informara sobre el paradero del cuerpo del fallecido.

La versión del accidente de los bomberos

El derrumbe del edificio se inició por el colapso de la terraza de la quinta planta, lo que hizo que se desplomaran los forjados del resto de pisos hasta el sótano, según ha explicado el responsable de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí.

En total, cedieron siete forjados con una altura de 50 metros, que provocaron una cantidad de escombros que en algunos lugares llegaron a los tres metros de altura.

Seguí ha apuntado como causa del derrumbe a una "suma de factores" que ya se están investigando, aunque ha preferido no apuntar a ninguna causa en concreto, porque eso será trabajo de los investigadores. Aunque, la Policía tendrá que dilucidarlo, el responsable de los bomberos ha explicado que el derrumbe podría estar relacionado con alguna práctica propia de este tipo de trabajos, como la reducción de cargas, la eliminación de tabiquerías o la eliminación de alguna zona de pendiente sobre el forjado para eliminar el peso.

También ha precisado que en la zona centro de Madrid es "muy difícil" acopiar material de construcción, por lo que es habitual hacerlo en la cubierta y puede que justo en este caso haya tocado una zona sensible.