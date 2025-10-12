Redacción Madrid Europa Press 12 OCT 2025 - 15:55h.

Las llamas se originaron en el interior de un negocio del número 19 de la calle Pilarica en Usera, Madrid

El suceso se registró a las 8 horas y las personas que había en el lugar pudieron salir sin resultar afectadas

MadridOtro incendio registrado en Madrid este fin de semana, tras el que hubo próximo a Gran Vía. Este 12 de octubre ha tenido lugar en el barrio de Usera, donde ha quedado completamente calcinado un local de cachimbas en obras.

Según ha especificado Emergencias Madrid a Europa Press, el fuego se declaró a las 8 horas en el número 19, un bajo de un edificio de tres plantas ubicado en la calle Pilarica. Se investigan las causas de este suceso, sin personas heridas ni afectadas.

Quienes estaban en esos momentos en el interior del negocio pudieron salir por su propio pie, al iniciarse las llamas, que han afectado fundamentalmente a material aislante. De ahí que se haya generado una gran cantidad de humo negro.

Esos elementos que han ardido estaban allí preparados para su instalación en el local de 'shishas'. Se generó una importante alarma social, con muchas llamadas a los bomberos por la acumulación del gas en la vía pública.

Los equipos de extinción y rescate acudieron a apagar el incendio y llevar a cabo labores de ventilación, mientras que la Policía Municipal cortó el tráfico en esa calle para facilitar los trabajos, completados sin mayores problemas.