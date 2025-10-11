Redacción Madrid 11 OCT 2025 - 14:07h.

Por ahora, se desconoce el origen del fuego en un edificio de la calle Cruces y si hay personas heridas

MadridUn gran incendio en un edificio cercano a la Gran Vía de Madrid ha obligado este sábado a paralizar el tráfico en la calle y ha motivado la presencia de un dispositivo de seguridad con varios camiones de Bomberos que tratan de apagarlo. Hasta el lugar también se han trasladado vehículos de la Policía.

Los hechos han ocurrido en la calle Cruces, a la altura del número 3. Por ahora, se desconoce el origen del fuego y si hay personas heridas.

(Noticia en ampliación)