Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Incendio

Un incendio en un edificio cerca de la Gran Vía madrileña paraliza la calle y el tráfico: obliga a actuar a Bomberos y Policía

Un incendio en un edificio en la Gran Vía madrileña paraliza la calle y el tráfico: obliga a actuar a Bomberos y Policía
Imagen del incendio en un edificio de la Gran Vía en MadridX/@diukescd
Compartir

MadridUn gran incendio en un edificio cercano a la Gran Vía de Madrid ha obligado este sábado a paralizar el tráfico en la calle y ha motivado la presencia de un dispositivo de seguridad con varios camiones de Bomberos que tratan de apagarlo. Hasta el lugar también se han trasladado vehículos de la Policía.

Los hechos han ocurrido en la calle Cruces, a la altura del número 3. Por ahora, se desconoce el origen del fuego y si hay personas heridas.

(Noticia en ampliación)

Temas