La Audiencia Provincial de Madrid condena a cinco años de cárcel a un profesor del colegio de Villaverde acusado de agredir sexualmente a tres alumnas menores de edad en 2018. El hombre les realizó tocamientos y les dijo frases libidinosas en el centro educativo.

El acusado y la Fiscalía llegaron a un acuerdo el pasado 12 de septiembre antes de que se celebrase el juicio, según la sentencia. Ninguna de las partes tiene intención de no recurrirla, según 'EFE'.

El tribunal le impone siete años de libertad vigilada

Iván es condenado por los jueces a cuatro años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a una menor de 16 años y un año de cárcel por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años. La Audiencia Provincial aprecia una atenuante por el tiempo transcurrido y por la reparación del daño a las familias de las víctimas, que tenían 11 años cuando ocurrieron los hechos.

El tribunal impone también siete años de libertad vigilada, la inhabilitación para trabajar con menores durante 21 años y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y comunicarse con las menores por cuatro años. El condenado tendrá que indemnizar a las víctimas con 12.000 euros.

Llegó a realizarles tocamientos y a besarlas en el colegio

El Ministerio Público pedía 13 años de prisión, cinco por cada delito continuado de abuso sexual y tres por el delito de abuso sexual. En la sentencia corroboran que el hombre, que era profesor de inglés en el colegio desde 2014 hasta 2019, cuando fue despedido, se acercó en 2018 a una alumna de 11 años para decirle que quería tener relaciones sexuales con ella.

Este comportamiento lo repitió en varias ocasiones y provocó malestar y nerviosismo a la menor. Llegó a realizarle tocamientos y a besarle, diciéndole frases libidinosas. Estos hechos los repitió con otras dos alumnas de la misma edad.