El Metro de Madrid ha compartido el mensaje del hombre para ayudar en la búsqueda

Coger el metro es un gesto cotidiano en la capital. Las prisas, el ruido y la gran acumulación de personas en los vagones son detalles inherentes a este sistema de transporte. Y esto nos puede pasar factura, ya que podemos perder algún que otro objeto que llevemos. Es el caso de un hombre que está intentando localizar su jersey.

Pero para entender esta historia hay que acudir a las redes sociales, donde un usuario ha querido aportar su granito de arena para que el dueño del jersey pueda recuperar su jersey perdido en el Metro de Madrid. Se trata de una prenda de ropa que tiene un significado especial.

"Podría pagar para encontrarlo”, confiesa el dueño del jersey

Un usuario del metro de Madrid ha publicado en la plataforma X una foto con el mensaje del hombre que pide colaboración ciudadana a través de una hoja colocada en una de las estaciones de metro. "Este miércoles 22/10 perdí mi jersey (Tommy Hilfiger, gris, XL, hombre) alrededor de las 22:30-23:00). Tomé la línea 3 entre Lavapiés y Embajadores y luego la línea 5 entre Acacias y Puerta de Toledo", afirma.

Hasta aquí podría ser el mensaje de cualquier persona que pierde un objeto en el metro, pero el hombre añade un detalle que ha conmovido a los usuarios. “Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre que falleció. Podría pagar para encontrarlo”, asegura.

En la nota hay un correo electrónico para contactar con el dueño

El mensaje ha llegado hasta la cuenta del Metro de Madrid, desde donde no han dudado en intentar que la plataforma “haga su magia”: “Estamos ayudando a encontrar un jersey con mucha carga emocional. Si lo encuentras, por favor, entrégalo en cualquier estación.

En la nota, el dueño del jersey ha incluido un correo electrónico para que contacten con él si lo encuentran. Una petición que comparten con la esperanza de “echar un cable” para que este hombre pueda recuperar su jersey tan especial y esta historia pueda tener un final feliz.