Celia Molina Madrid, 22 SEP 2025 - 04:30h.

El metro de Madrid, considerado como el cuarto mejor de la UE, es utilizado por una media de 715,2 millones de viajeros al año

Las obras del Metro de Madrid devuelven a la luz el gran sueño de Felipe II de unir la capital española con Lisboa: "Hemos acertado de pleno"

La Comunidad de Madrid cuenta con un de las mejores redes de metro del mundo. Por tamaño, es la tercera red más extensa de Europa (después de Moscú y Londres) y, según el informe de Bounce es el cuarto mejor de toda la comunidad europea, solo por detrás de Oslo, Sofía y Atenas. Este ranking tiene en cuenta desde la puntuación media de las estaciones en Google hasta factores como la distancia cubierta por el sistema, el número de estaciones, el número de pasajeros anuales y el porcentaje de reacciones positivas y negativas en Internet a las noticias sobre cada metro.

El suburbano madrileño es, por tanto, un referente mundial en cuanto a tecnología y calidad de servicio, tiene hasta 13 líneas principales, tres líneas de metro ligero y más de 300 estaciones a lo largo de un recorrido estimado de 295 kilómetros de longitud. Cada año, registra una media de 715,2 millones de viajeros (según cifras de 2024). Sin embargo, muchos de ellos siguen haciéndose preguntas cómo cuál es la línea más rápida, más lenta o cuál es la más concurrida, para poder usar este transporte con la mayor efectividad posible.

Cierto es que la ciudad, en aras de adaptarse a las nuevas formas de comunicación impulsadas por la IA, ha habilitado un chatbot que, según la página oficial del metro de Madrid, ha resuelto 96.500 consultas en tan solo dos meses. Este asistente virtual (que contesta tanto en inglés como en español) responde a todo tipo de preguntas sobre la llegada de los trenes, los retrasos, la situación de las instalaciones, las trayectorias alternativas si alguna estación se encuentra en obras o sobre la adquisición de las tarjetas de pago.

Cuáles son las líneas de Metro más rápidas de Madrid

Pero, para saber exactamente cuáles son las mejores y las peores líneas para moverse por el subsuelo de la capital (en lo que a velocidad se refiere) hay que concentrarse en otros parámetros. En concreto, hay que fijarse en el modelo de tren con el que cuenta cada línea. Así, las líneas 7, 9, 10 y 12, en las que se utiliza el modelo Serie 7000, son las líneas más rápidas, llegando a alcanzar una velocidad máxima de 110 km/h. Igualmente, en las líneas 6, 8 y 11, donde se utiliza el modelo Serie 8000 son igual de rápidas que las anteriores, alcanzando una velocidad máxima de 110 km/h.

Cuáles son las líneas de Metro más lentas de Madrid

Basándonos en la misma argumentación, las líneas 2, 3, 4, 5 y el Ramal, que utilizan trenes de la Serie 3000, son unas de las más lentas, pues la velocidad máxima que alcanzan es de 80 km/h. Pero, rigurosamente, las que van más despacio de toda la red son las líneas 1 y 5, cuyos trenes, de la serie 2000, no tienen fuerza para circular a más de 70 km hora.

La línea más concurrida del Metro de Madrid

La afluencia de pasajeros en el transporte público es otra de las grandes preocupaciones de los madrileños. Más aún en las horas punta, en las que la mayoría de las trabajadores ( y estudiantes) se dirigen o salen de sus escuelas u oficinas. En este aspecto, la línea 6, también conocida como la "Circular", es la línea más concurrida del Metro de Madrid, transportando a más de 400.000 pasajeros al día, según datos recientes de 2024 y principios de 2025.

La línea con menos afluencia del Metro de Madrid

Por el contrario, la línea de metro menos utilizada por los ciudadanos es la 11 (Plaza Elíptica - La Fortuna) porque ofrece menos conexiones con otras líneas de metro, lo que la hace menos atractiva para los transbordos. Además, en los últimos años, ha habido diversas obras para la ampliación y mejora de la línea, por lo que es normal que no sea la más concurrida.

Cuál es la línea de metro más bonita

En nuestra era social actual, yo no sólo importa cuán efectivo pueda ser un servicio. Ahora también prima la estética, sobre todo, aquella que puede quedar bien en nuestros muros de Instagram. Por ello, la página de Metro de Madrid ha elaborado un ranking sobre las estaciones más bonitas, que sirve de guía para los influencers que quieran hacerse una foto allí. Oficialmente, la capital establece que la estación más hermosa es la dedicada a Paco de Lucía, cuya imagen preside el gran mural que la decora.

Esta obra, de 300 metros cuadrados, fue realizada por los artistas Okuda y Rosch333 y lleva por título “Entre dos universos”, en referencia al famoso “Entre dos aguas” de Paco de Lucía y porque en él confluyen los universos de ambos artistas.

Cuál es la hora punta en el metro de Madrid

Aunque el transporte público es una de las formas más eficientes (y menos contaminantes) de moverse en una ciudad como Madrid, es cierto que hay horas en las que hay tanta gente que es casi imposible meterse en un tren. Y, quien se mete, puede sufrir las consecuencias del embotellamiento propio de la horas punta en el traslado de los viajeros. ¿Cuáles son, entonces, estas franjas horarias? Según la página del metro de Madrid, hay tres: las horas punta de la mañana, que van desde las 7:30h hasta las 9:30h. Las horas puntas del mediodía, que van desde las 14:00 h hasta las 16:00 h. Y las horas punta de la tarde, desde las 18:00 h hasta las 20:00h.

Cuál es la estación más profunda

La última cuestión que despierta la curiosidad de los usuarios es el grado de profundidad de las vías y, por tanto, saber cuál de las estaciones es la que más se adentra en el subsuelo madrileño. Todo el que haya cogido la línea 6 en la estación de Cuatro Caminos, habrá notado la cantidad de escaleras mecánicas que hay que bajar para llegar hasta el andén, pues ésta es la estación más profunda de toda la ciudad, situada a 45 metros de la superficie.