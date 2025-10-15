El nuevo paso inferior de la estación de Chamartín conecta todos los andenes de alta velocidad con Cercanías y Metro mediante ascensores y escaleras

La remodelación de la estación madrileña avanza con una inversión total de 540 millones de euros, sin interrumpir el tráfico ferroviario

Los viajeros de Alta Velocidad que lleguen a la estación madrileña de Chamartín–Clara Campoamor podrán desde este miércoles utilizar el nuevo acceso inferior al vestíbulo central de Cercanías y al Metro, tras un nuevo avance en las obras de renovación de sus instalaciones.

Durante su visita a la estación, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado que el nuevo paso inferior conecta todos los andenes de alta velocidad, facilitando la salida y la conexión con el vestíbulo subterráneo de Cercanías y Metro mediante ascensores, escaleras mecánicas y fijas.

Un acceso más directo y accesible

Puente ha celebrado que, desde hoy, los viajeros de Alta Velocidad podrán bajar directamente desde su andén al paso inferior y salir de forma más cómoda y accesible por cualquiera de los dos laterales de Chamartín, según una nota difundida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El nuevo acceso se ha construido bajo las 12 vías de alta velocidad, prolongando hacia el oeste el pasillo operativo habilitado desde noviembre del pasado año entre las vías 20 y 25, y conectándolo así con el vestíbulo subterráneo de Cercanías.

2.300 metros cuadrados de renovación

La infraestructura se articula a través de una pieza de conexión de 170 metros cuadrados, en la que finaliza el paso inferior en su extremo oeste, equipada con ascensor, escaleras fijas y mecánicas.

El nuevo corredor subterráneo cuenta con una superficie total de 2.300 metros cuadrados, 177 metros de largo y 9 de ancho, y cruza bajo todas las vías de alta velocidad de la estación, mejorando la interconexión y el flujo de viajeros.

Puente ha recordado que la estación continúa un ambicioso proceso de transformación para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad, accesibilidad e intermodalidad, con una inversión total de 540 millones de euros.

Las obras se están realizando por fases, de manera que se mantiene la circulación ferroviaria en todo momento. Los trabajos avanzan también en la ampliación del vestíbulo principal, lo que permitirá aumentar el número de vías de alta velocidad y duplicar el espacio destinado a los viajeros, ha precisado el ministro.

El futuro de Chamartín

Una vez finalizadas las obras, el nuevo edificio de viajeros contará con 18.000 metros cuadrados, casi el doble de la superficie actual. Este espacio se organizará en tres áreas diferenciadas: una zona de embarque para Cercanías, otra para Alta Velocidad y una zona común central, un gran pasillo longitudinal que funcionará como eje principal de la estación.

Este pasillo, de 18 metros de ancho y 220 metros de largo, triplicará el tamaño anterior y albergará locales comerciales y zonas de espera.

La renovación actual se lleva a cabo de forma independiente a la transformación integral futura de la estación y su entorno urbano, prevista dentro del proyecto “Chamartín Ecosistema Abierto”, cuyo contrato de redacción de proyectos ya ha sido adjudicado por 20,5 millones de euros.