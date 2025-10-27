Dilawar Hussain, el autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña, era consciente de los asesinatos, destacan los médicos

Juicio por el crimen de Morata de Tajuña: tres hermanos septuagenarios asesinados tras una estafa y un préstamo de dinero

Compartir







Los médicos que trataron al autor confeso de la muerte de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) han explicado que tenía un trastorno paranoide y una situación de estrés que afectaba levemente a sus capacidades, pero era consciente de los hechos que cometió.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes, con declaraciones de forenses y peritos, el juicio con jurado a Dilawar Hussain F.C. por la muerte de Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023, un crimen por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda.

PUEDE INTERESARTE Al menos 15 trinitarios detenidos en Madrid por secuestrar personas y obligarles a sacar dinero del cajero: dos de ellos son menores

Su defensa solicita en cambio siete años y medio de cárcel al aplicar a los tres homicidios las atenuantes de alteración psíquica, arrebato u obcecación y confesión. Los forenses que practicaron las autopsias han detallado que los hermanos, de unos 70 años, fueron golpeados con un palo de hierro en la cabeza de manera intensa, lo que le provocó en algún caso que el cráneo se rompiese en dos.

Dilawar Hussain no sufría una enfermedad o trastorno que anulara sus capacidades

Por su parte los profesionales que atendieron a Dilawar en la cárcel, tras el crimen, han explicado que no sufría una enfermedad o trastorno que anulara sus capacidades, y en aquel momento era consciente de sus hechos, ya que "cognitivamente entendía su acción como mala". Cuando se entrevistaron con él no mostró arrepentimiento hacia las víctimas, y solo refería pena por su familia en Pakistán, han dicho.

PUEDE INTERESARTE Rechazan aplicar la prisión permanente revisable al parricida de Móstoles por asesinar a su mujer y su hija

Sí sufría un trastorno paranoide que unido al estrés que acumulaba le afectaba de forma leve y le hacía entender que había sido ofendido y que tenía pendiente un "ajuste de cuentas". El juicio continuará mañana martes con la declaración del acusado y los informes finales.