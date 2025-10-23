El móvil del acusado del triple crimen de Morata de Tajuña lo ubica en la casa de los tres hermanos el día del asesinato

Piden 36 años de cárcel para el hombre acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña, Madrid

El autor confeso del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) en 2023 buscó noticias en internet sobre el crimen días antes de entregarse a la Policía, según ha explicado en el juicio la Guardia Civil. La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio a Dilawar Hussain F.C. por el asesinato de Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023.

La Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda. Su defensa solicita siete años y medio de cárcel por las atenuantes de alteración psíquica, arrebato u obcecación y confesión que según él letrado sufre Dilawar Hussain F.C.

El agente de la Guardia Civil, encargado de volcar el teléfono móvil del acusado, ha confirmado durante la vista que este había buscado noticias en internet acerca de crimen antes de acudir a la comisaría de Arganda del Rey para entregarse.

En su teléfono móvil, además, se encontraron los documentos correspondientes a dos de los préstamos que hizo a las hermanas asesinadas, Amelia y Ángeles, así como una fotografía con ellas dentro de la casa de éstas.

El móvil del acusado, también permitió a los agentes conocer la ubicación exacta del acusado en la fecha de los hechos. De tal forma, se pudo determinar que el acusado merodeó por Morata de Tajuña durante la primera quincena de diciembre de 2023. El día 17 de diciembre, fecha de los homicidios, su teléfono le posiciona de manera "exacta" en el domicilio de los tres hermanos.

También dos días después, cuando según la investigación regresó al lugar para quemar los cadáveres, como ya especificó el instructor del caso en la sesión de este miércoles.

Después, Dilawar no regresó a Morata de Tajuña hasta un mes después del crimen, cuando los agentes encontraron los cadáveres. También han declarado los agentes de criminalística encargados de la inspección ocular del lugar de los hechos, quienes han explicado que los cadáveres eran difícilmente identificables debido al estado de descomposición y a que habían sido parcialmente quemados.

Todos ellos han coincidido además en que el supuesto asesino atacó en la zona de entrada y el salón de la vivienda, donde se encontraron los cadáveres apilados bajo muebles y prendas de ropa, porque el resto de la casa estaba ordenada. El juicio continuará este viernes con las declaraciones de vecinos de las víctimas.