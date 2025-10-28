La alcaldesa de Torrelodones está harta de la “barra libre de bodas”

En la época en la que todo sube, también lo hace casarse en Torrelodones. En esta localidad madrileña, el Ayuntamiento, que gobierna el PP, ha subido las tasas de las ceremonias civiles hasta un 48%.

La polémica está servida en la localidad madrileña, en la calle y a nivel político. La alcaldesa ha dicho que está harta de la “barra libre de bodas”.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelodones, Concha Pastor, ha explicado en declaraciones al programa La Mirada Crítica de Telecinco que las tasas por la celebración de bodas en el Consistorio no se subían desde 2018.

Así casarse en el Ayuntamiento de Torrelodones de lunes a viernes ha subido un 48%. Ha pasado a costar 140 euros, desde 100 que se pagaban antes.

Las bodas los sábados cuestan un 22% más. Antes estaban en 515 euros y ahora están en 630. El Consistorio dice que trata de dignificar el trabajo de los ediles. Sin embargo, desde la oposición que ejerce el PSOE, hablan afán recaudatorio.

Los vecinos de Torrelodones, molestos con la subida de las bodas

Hasta aquí la guerra política a cuenta de las bodas en Torrelodones. Y los ciudadanos, ¿qué piensan?

Muchos hablar de “barbaridad” y que el nuevo precio de las tasas de las bodas está “desorbitado”.

“Es un robo, un atraco”, declaran. Muchos adelantan que habrá menos bodas. En un pueblo que tiene 25.000 habitantes muchos vaticinan que lo peor no es la subida del precio de la ceremonia civil, sino que muchos negocios se verán afectados.

Si baja el número de bodas en la localidad con los nuevos precios, muchos negocios se resentirán. “Nos baja mucho el negocio porque nosotros si que hacíamos muchas bodas aquí”, confiesa un hostelero.