Rocío Martín 28 OCT 2025 - 08:50h.

La presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco vivirá este martes uno de los días más especiales de su vida

Bricio Segovia bromeaba en directo sobre este día tan especial: "Un martes en el que suenan campanas de boda"

Compartir







Arancha Morales, presentadora de la edición matinal de Informativos Telecinco, vivirá este martes uno de los días más especiales de su vida al darse el 'sí, quiero' con su pareja, el colaborador de televisión Jorge Marrón.

Bricio Segovia, copresentador de la edición matinal de Informativos, bromeaba en directo sobre este día tan especial: "Un martes en el que suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera", afirmaba, demostrando la buena relación y el cariño que se tienen ambos presentadores. Arancha ha aprovechado la ocasión para confirmar la feliz noticia: "Mañana volveré como una señora casada".

La pareja tiene un niño de 2 años

El pasado 2023 la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, Gael, un bebé muy esperado para toda la familia: "Nuestra pequeña gran revolución", compartía la periodista en sus redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Informativos Telecinco reformula su edición de las 21:00 horas con la incorporación de Ángeles Blanco junto a Carlos Franganillo

Desde que el pequeño Gael llegó al mundo, la periodista ha compartido orgullosa algunos de sus momentos más especiales y sus primeras veces, como su primera clase de natación: "Bebé se hace mayor y no deja de sorprendernos"

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En sus redes, la presentadora también comparte pequeños momentos de su intimidad con su pareja, al que no duda en darle las gracias "por ir siempre a todo de mi mano, con su mejor sonrisa y toda su ilusión".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Arancha Morales, uno de los rostros estrella de Informativos Telecinco

Arancha Morales es una de las presentadoras estrella de Informativos Telecinco. La periodista lleva desde el año 2006 en la cadena, cuando redactaba y locutaba las piezas que se incluían en las distintas ediciones de informativos. En el año 2012 fue su debut delante de las cámaras, desde el control de realización, en la segunda edición de ‘Informativos Telecinco’.

En la actualidad, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, presentando junto a Bricio Segovia la edición matinal de lunes a viernes.