Alberto Herrera ha compartido a través de sus redes sociales el álbum de fotos más personal del día de su boda con Blanca Llandres

Todos los detalles de la fiesta de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Compartir







Sanlúcar de BarramedaAlberto Herrera y Blanca Llandres se daban el 'sí, quiero' en en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, rodeados de todos sus seres queridos el pasado sábado 18 de octubre. La pareja sellaba así su historia de amor meses antes de convertirse en padres por primera vez.

Iniciaron su relación sentimental en 2023, pero no trascendió a la esfera pública hasta hace unos meses. La unión de ambos formaliza también la de sus familias, quienes comparten amistad desde hace años.

PUEDE INTERESARTE Las hijas de Barack y Michelle Obama, entre los asistentes a la boda de Stella del Carmen

El álbum más íntimo de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Unas horas después de celebrar este enlace tan especial, Alberto Herrera ha compartido con todos sus seguidores a través de sus redes sociales cómo ha sido esta celebración en la que ha estado acompañado de sus familiares y amigos y en la que han celebrado el amor de la pareja.

Con un carrusel de imágenes y vídeos, el novio compartía este día tan especial en sus redes sociales. Entre las publicaciones se podía ver en un vídeo la emoción de Alberto Herrera mientras esperaba a la novia.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Antonio Banderas tras la boda de su hija Stella del Carmen

Sobre el altar, el presentador radiofónico esperaba completamente emocionado y derrochando alguna lágrima a la que se convirtió en su mujer y en la que será próximamente la madre de su primer hijo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Justo después, Alberto Herrera añadía otras instantáneas de este día tan especial en las que se le podía ver con su grupo de amigos más íntimo, junto a su madre, junto a su hermana Rocío Crusset y, como no podía ser de otra manera, posando junto a su mujer, Blanca Llandres, en la espectacular puesta de sol que se puede disfrutar en la bahía de Cádiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"La vida te zarandea en un abrir y cerrar de ojos. Mi mujer es y será lo mejor que me ha pasado. Todo lo que le da sentido a la vida -y a la fe- es el amor. Estamos abrumados de cariño. Os agradecemos de corazón todos vuestros mensajes", con estas palabras titulaba el presentador radiofónico el álbum tan íntimo y especial que ha querido compartir con sus seguidores.

La boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres y la emoción de Carlos Herrera

Blanca es hija del biólogo y divulgador científico Carlos Llandres y Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá y hermana de Lourdes Parejo, madre de Lourdes Montes, y de Pilar, mujer de José Manuel Soto. Este último mantiene una amistad íntima con Carlos Herrera, tanto que sus hijos han crecido juntos.

Muy emocionado, Alberto Herrera llegaba a la Basílica acompañado de su madre, Mariló Montero, que se mostraba especialmente feliz por poder celebrar este día y acompañar a su hijo al altar.

El que también llegaba más que puntual era Carlos Herrera, padre del novio, que iba acompañado por su mujer, Pepe Gea. Sin querer alardear de la boda de su hijo, el periodista confesaba ante los medios de comunicación que "es la ceremonia más hermosa que he ido en mi vida" y ha dejado claro que "no es pasión de padre de contrayente".

Allí también hablaba del futuro nacimiento de su primer nieto, asegurando que "llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca" y que fue "una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber... estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo".

Además, también tenía tiempo para bromas, ya que no dudaba en fantasear con la idea de poder estar con su hijo y su nieto dentro de poco tiempo en un estudio de radio: "Yo creo que me habré jubilado antes, te tomo la idea, lo primero que aprenda a decir, que lo diga delante de un micrófono".

El vestido de novia que ha escogido Blanca Llandres en pleno embarazo

Lejos del aire regio o pomposo que solemos ver en los vestidos de novia, Blanca tenía claro que quería un diseño fluido acorde al lugar donde se ha celebrado la boda y el resultado ha sido impecable: un vestido de influencia romana confeccionada en tejido sedoso.

De corte imperio, el vestido presenta un escote cuadrado, mangas adherentes y falda con vuelo, siendo la parte más especial la del torso, ya que ha sido realizado siguiendo la técnica artesanal del microdrapeado.

Como toque original, la novia ha lucido un velo confeccionado en una ligera organza de seda natural, haciendo de este accesorio algo único que completa el aire bucólico del diseño... y con el que ha dado el 'Sí, quiero' a Alberto Herrera.