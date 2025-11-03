El objetivo de estos cortes de luz es trabajar en los diferentes elementos que componen la red

Varias calles de Madrid y decenas de municipios sufrirán cortes de luz del 3 al 7 de noviembre de 2025. Iberdrola ha anunciado los cortes programados para garantizar la calidad del servicio. Las interrupciones del suministro podrán ser desde unos minutos hasta dos o tres horas.

El objetivo de estos cortes de luz es trabajar en los diferentes elementos que componen la red como, por ejemplo, centros de transformación o subestaciones. La empresa ha informado a los vecinos afectados por los cortes de luz con unos carteles colocados en los portales afectados.

Se pide no realizar labores de mantenimiento durante los cortes de luz

Iberdrola ha pedido no realizar labores de mantenimiento durante el periodo de corte porque si se restablece el servicio podría dar lugar a accidentes graves. Así, han recordado que si el trabajo acaba antes de la hora indicada, el suministro será restablecido inmediatamente sin dar un aviso.

Si alguna persona necesita suministro eléctrico para unos dispositivos médicos, se debe de poner en contacto con la empresa de distribución i-DE a través del teléfono 900 171 171 o del correo electrónico contacto@i-de.es. En caso de que ocurra una avería o un corte programado, los técnicos pueden avisar e informar por teléfono lo más pronto posible.

Entre los lugares que sufrirán cortes de luz se encuentran Móstoles, Valdemoro, Galapagar, Madrid centro, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón, entre otros. Para consultar las horas y los municipios afectados se puede hacer a través de la página web de Iberdrola.