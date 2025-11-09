Redacción Madrid Europa Press 09 NOV 2025 - 16:18h.

La víctima mortal circulaba por un carril cerrado en esos momentos y así señalizado con varios elementos

El siniestro vial se produjo a las cuatro de la madrugada en el kilómetro 1 de la carretera M-23 sentido salida Madrid

MadridUn motorista de 55 años ha muerto este 9 de noviembre después de estrellarse contra una furgoneta de mantenimiento de carreteras que asistía a otro accidente previo en la misma zona de Madrid.

Según ha informado Emergencias Madrid, el conductor no ha respetado las señales luminosas y conos que se habían colocado para indicar que el carril por el que circulaba estaba cerrado al tráfico.

El impacto de su vehículo con el de conservación vial, que en esos momentos estaba parado en la calzada, se ha registrado a las cuatro horas de la madrugada. Concretamente, a la altura del kilómetro 1 de la M-23, sentido salida Madrid.

Los sanitarios de Samur-Protección Civil han tratado de salvarle la vida a la víctima del choque, pero solo han podido confirmar su fallecimiento en el acto. La Policía Municipal ha elaborado el atestado de lo sucedido y los bomberos han controlado el vertido de combustible.