El Retiro y otros ocho parques de Madrid mantendrán este jueves zonas restringidas por aviso de nivel amarillo

Aviso de nivel amarillo por condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Las auroras boreales iluminan el cielo de Cataluña: "Este fenómeno ha coincidido con un pico de actividad geomagnética"

Compartir







El Retiro y otros ocho parques de la capital Madrileña mantendrán este jueves zonas restringidas por aviso de nivel amarillo por condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta la medianoche de este jueves.

Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.

Según los avisos publicados por la AEMET, se prevén lluvias acumuladas de hasta 40 mm en 12 horas para la zona de Madrid y Sierra de Madrid. También se anuncian rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h en zonas expuestas. Estas condiciones han motivado la activación del nivel amarillo, que implica riesgo para actividades al aire libre o en áreas arboladas.

El Ayuntamiento recomienda extremar la precaución y evitar permanecer bajo los árboles o junto a elementos susceptibles de desprendimiento hasta que finalice la alerta a medianoche.