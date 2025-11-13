Álex Aragonés 13 NOV 2025 - 13:12h.

Esta actividad solar ha teñido de rosa el cielo en un fenómeno que ya ocurrió en mayo de 2024

Las auroras boreales se verán en España los próximos días: la ruptura del escudo electromagnético y el motivo de su color rojizo

Compartir







BarcelonaUna espectacular aurora boreal ha iluminado durante la madrugada de este jueves diferentes rincones de España. Entre ellos Cataluña, donde este fenómeno se ha convertido en una ocasión excepcional para observar un cielo marcado por tonos rojizos.

El parque astronómico de Prades (Tarragona) ha capturado una aurora SAR desde el cielo oscuro entre las 06:00 y las 06:30 de la mañana. "Este fenómeno ha coincidido con un pico de actividad geomagnética (KP7)", han explicado sobre una actividad solar en la que han compartido imágenes del momento captado.

PUEDE INTERESARTE Un hito en las auroras boreales: 2024 bate récords y 2025 será aún más espectacular

Este tipo de fenómeno ya iluminó el cielo en mayo de 2024, aunque esta vez la aurora boreal se ha divisado desde zonas más septentrionales: "Si os lo podéis organizar, dirigíos a los cielos oscuros de Cataluña para disfrutar de este fenómeno extraordinario. Estamos hablando de una gran actividad solar", explicaba en redes sociales el parque astronómico de Prades sobre unos hechos que ya se han presenciado en el territorio catalán los días anteriores.

PUEDE INTERESARTE Fallos en los GPS y problemas en las comunicaciones por radio: los impactos de la tormenta solar en España

Una previsión incierta pero de alto interés científico

El Observatorio de Pujalt (Barcelona) destacaba este miércoles que la actividad solar seguía viva según los modelos de meteorología espacial, que indicaban que una nueva eyección de masa coronal (CME) podría llegar a la Tierra durante la noche "con posibilidad de provocar de nuevo efectos geomagnéticos destacables". Sin embargo, la intensidad y el alcance de esta tormenta era "difícil de prever con exactitud" al intervenir diferentes factores que pueden amplificar o amortiguar el impacto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Cuando una eyección de masa coronal sale del Sol, viaja a través del medio interplanetario cargada de plasma y campos magnéticos. Su velocidad puede variar entre 400 y 2.000 km/s , por lo que su llegada puede tener un margen de incertidumbre de muchas horas. Pero no sólo el tiempo de llegada es difícil de predecir; lo que realmente determina su fuerza sobre la Tierra es la orientación del campo magnético interplanetario (Bz)", ha explicado el observatorio catalán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Si el campo magnético de la eyección de masa coronal se encuentra orientado hacia el sur "se acopla más fácilmente con el campo magnético terrestre", que es de dirección norte, "lo que facilita que el viento solar penetre la magnetosfera". En cambio, si la orientación es hacia el norte ," actúa como un escudo mucho más eficaz, y los efectos visibles en la Tierra como auroras o tormentas geomagnéticas son mucho más débiles".

Por ello, el observatorio ha destacado que el problema recae en la orientación, que "no se puede saber con precisión hasta que la eyección de masa solar está prácticamente en frente de la Tierra". Unos hechos que hacen "tan difícil" hacer previsiones exactas porque "sólo unos pocos satélites" proporcionan datos, pero con" un número muy limitado de puntos de observación".

Pese a la incertidumbre, estos días se han convertido en "una gran oportunidad para entender mejor la relación" entre el Sol y la Tierra: "La actividad solar es un recordatorio constante que vivimos dentro de la atmósfera de nuestra estrella y que sus variaciones pueden tener efectos tangibles sobre nuestro planeta: desde las auroras hasta posibles interferencias en sistemas de comunicación, navegación GPS o redes eléctricas".