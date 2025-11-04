El detenido, de 62 años y nacionalidad española, será conducido a dependencias policiales una vez que reciba el alta médica, para posteriormente declarar ante las autoridades

El hombre que mató a cuchilladas a su pareja en Zaragoza se atrincheró en la casa junto al cadáver: los agentes entraron a la fuerza

Compartir







El supuesto autor del asesinato machista de Eugenia, una mujer de 49 años que ha sido localizada con varias heridas de arma blanca este martes en el domicilio en el que ambos convivían en Zaragoza, permanece ingresado desde su detención en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

Fuentes policiales han confirmado el traslado del detenido al centro hospitalario zaragozano, aunque no han precisado las causas que motivaron su ingreso tras su detención como presunto autor del asesinato de su pareja. Se desconoce por el momento si su estado se debe a algún problema de salud previo o a circunstancias derivadas del arresto.

El detenido, de 62 años y nacionalidad española, será conducido a dependencias policiales una vez que reciba el alta médica, para posteriormente declarar ante las autoridades y, finalmente, ser puesto a disposición judicial como presunto autor del crimen.

Según ha explicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, a los medios presentes en el lugar de los hechos, la alarma se produjo en torno a las 8:30 horas de este martes, cuando se recibió una llamada de vecinos que alertaban haber oído una fuerte riña en el interior del domicilio de la pareja.

La patrulla policial desplazada al lugar tuvo que emplear la fuerza para entrar en la vivienda, ya que el presunto asesino trató de impedir el acceso de los agentes al interior. Una vez dentro, los efectivos pudieron confirmar la presencia de la víctima, quien presentaba varias heridas de arma blanca.

El caso ha generado conmoción en el barrio y se encuentra actualmente bajo investigación por parte de las autoridades competentes, que trabajan para esclarecer todas las circunstancias que rodearon este trágico suceso.