Cuatro detenidos por el apuñalamiento mortal de un joven que iba con su madre en Puente de Vallecas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por el apuñalamiento mortal en abril de un joven de 20 años en Puente de Vallecas

La víctima de Puente de Vallecas ingresó grave en un hospital y acabó falleciendo por las heridas

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas responsables del asesinato de un joven de 20 años el pasado mes de abril cuando caminaba con su madre en plena vía pública por el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas han confirmado estas detenciones vinculadas a una investigación que se encuentra abierta pero declarada secreta por las autoridades judiciales.

Los hechos se produjeron a finales del mes de abril, cuando el joven caminaba junto a su madre por la calle López Grass de Madrid. Entonces, un chico se bajó de un vehículo y corrió a darle un abrazo mientras le apuñalaba en el costado.

La Policía abrió una investigación y no descartó que fuera un caso relacionado con bandas latinas

La víctima fue trasladada grave al Hospital 12 de Octubre y falleció a las horas. La Policía abrió entonces una investigación por lo ocurrido sin descartar que se pudiera tratar de un caso relacionado con bandas latinas.

Las cuatro personas detenidas pasarían a disposición judicial próximamente, mientras los investigadores continúan recopilando pruebas para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar la participación exacta de cada uno de los implicados.